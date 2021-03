Elias beholder ledelsen

Sport

I begge kvalifiseringsheatene fredag legger Elias seg i front rett etter start, blir liggende der, og vinner begge.

I finalen kommer han derimot ut til lenger bak, og blir liggende å bytte på femte og sjette plassen, før han til slutt kjører seg opp på fjerde plass.

Det er Hunter Patenaude som ligger i front det meste av løpet, før svenske Oskar Norum passerer han. Det er første gang svensken står på toppen av podiumet i den amerikanskje snocrossligaen.

Patenaude kjører inn til andre plass, med Francis Pelletier bak.

«Good day over all with 1 & 1 in the qualifiers and p4 in the final, with a few mistakes in the final. New day tomorrow» skriver Ishoel på sin instagramside om fredagens løp.

Elias har fortsatt en stor poengledelse med 573 poeng, 91 poeng foran Pelletier med 482 poeng. Norum er på tredjeplass med 464 poeng.

Kody Kamm, som lå på andre plass sammenlagt før helgen kjørte ikke fredag kveld. Han er nå sammenlagt nede på en sjette plass.

Det er i Eagle River det hele skal avgjøres. Her kjører de to løpshelger på rad, med to løp denne helgen, og de tre siste for sesongen neste helg.

Neste runde er natt til søndag norsk tid:

Runde 1: 00:30

Runde 2: 01:50

Finale: 02:55