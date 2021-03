– Litt kjipt med to 4. plasser i NM

Sport

– Det er jo litt kjipt å ha to 4. plasser på rad, men samtidig er det greit å bekrefte at jeg har et stabilt nivå.

Kristine Hokseng Øien (20) imponerte under NM i 20-22-årsklassen i skiskyting på Lyngna i helga. Lørdag var hun seks sekunder unna bronse, åtte sekunder unna sølv på sprinten. Søndag ble det en ny 4. plass på normaldistansen i en klasse som hadde over 40 deltakere.

På forhånd var oppdalsjenta svært usikker på hvor hun lå an i forhold til resten av feltet. Juniorene har knapt hatt en konkurranse så langt i vinter.

– Vi har hatt et par lokale renn, men dette var det første nasjonale rennet vi fikk gå. Det er ikke det samme å gå renn som å gå testløp, og det er tøft å få bare ei helg å prestere på, sier Hokseng Øien som denne vinteren har trent mye på å forbedre skytinga.

– Jeg hadde selv satt mål om å treffe bedre på standplass. Før har jeg hatt utur på skytinga.

Målet var topp ti begge dager, to fjerdeplasser var over all forventning.

– Jeg føler jeg har hatt framgang og tatt et steg med skytinga. Jeg har hatt mer fokus og drevet mer konkurranseretta trening på standplass.

– Du var åtte sekunder fra bronse, seks sekunder fra sølv, hvor kunne du tatt sekundene?

– Det er lett å si jeg kunne gått fortere, men jeg tror jeg kunne tatt mest på skytetid, Men hvis jeg hadde skutt fortere, kanskje jeg hadde bommet mer.

Oppdalsjenta var uheldig med startnummer, og gikk ut som nummer én i klassen på lørdag, som nummer to på søndag. Dermed var det ingen å sekundere seg mot.

Årets sesong har vært svært spesiell.

– Dert har vært et rart år med mye trening og lite konkurranser, derfor er det godt å få igjen for den jobben jeg legger ned. I år har vi lite fysisk oppmøte på studier, det er bare å holde seg hjemme. Dermed har det blitt mye mer trening i år enn tidligere.

Hokseng Øien studerer årsstudium i pedagogikk, og bor i Trondheim der hun går for Trondheim Biathlon Team.

- Jeg håper vi får gå flere renn. Det er NM I Granåsen om to uker, kanskje det åpnes opp for oss der også.

I rennet i helga slo hun flere løpere som er tilknyttet landslaget. Det var godt svar å få etter mange treningstimer uten å vite hvor hun står.

– Nå håper jeg det normaliserer seg så vi får en sesong neste år med normale renn.