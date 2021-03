Stort bildegalleri: Perfekte dager for unge alpinister

Sport

I fire samfulle dager har kretsens unge alpinister trent og kjørt konkurranser i Hovden og Vangslia i forbindelse med årets Erik Håker-cup. Grunnet Covid-19 ble arrangementet kun åpnet for utøvere fra Trøndelag, det vil si Sør- og Nord-Trøndelag skikrets , en krets også Surnadal tilhører.

Erik Håker-cup ble arrangert for første gang i 1984, og den store pokalen som er vandrepokal i rennet, ble gitt til alpingruppa i Oppdal fra Erik for hans 2. plass i Kitzbühel i 1988.

- Når Super-G står på programmet, er det vanlig med litt ekstra trening i forkant av rennet, så vi starta allerede på torsdag og fredag med treninger i disiplinen, der det også er gjennomkjøringer på tid, forteller Birger Lie i Oppdal Alpin klubb.

Lørdag var alpinistene samlet i Hovden, der storslalåm og slalåm stod på programmet, før konkurransene fortsatte søndag i Vangslia med Super-G for de eldste deltakerne.

Helt til slutt søndag fikk de aller yngste avslutte helga i alpinbakken med storslalåm for klassene U10 og yngre. På grunn av covid-19 og restriksjoner i forhold til folkeansamlinger, ble det ingen seremoni der Erik Håker selv delte ut premier til deltakerne.

Det var da også det eneste minuset Birger Lie kan fortelle om, for helgas praktfulle vær la selvsagt ingen demper på arrangementet.

- Det har vært helt fantastiske forhold, og været har gjort det enkelt for alle, både deltakere, foreldre, publikum og arrangør. Alpinføret har også vært bra, det eneste er at det ble litt løs snø i henget i solsteken. Men snøforholdene vil jeg si har vært helt prima, sier han fornøyd.

Lie forteller at alpinmiljøet har fått trent godt gjennom vinteren, og det vises også gjennom mange gode prestasjoner i helga.

- Elias Vik ble beste gutt sammenlagt alle renn og Cecilia Erlandsen fra Freidig beste jente. Freidig stakk av med Erik Håker vandrepokal denne gangen, det motiverer Oppdal til å jobbe hardt til neste års cup, sier han, og legger til at Kristian Strand ble kretsmester med Elias Vik på andreplass i søndagens Super-G .

Det ble mange pallplasser og ellers gode plasseringer bak pallen på Oppdalsløpere, og Oppdal Alpin Klubb er veldig godt fornøyd med innsatsen til løperne.

- Det er veldig imponerende av de yngste som uredd setter utfor i Vangslia og fornøyd mottok sine premier ved målgang, skryter Lie.

Alle retningslinjer i forhold til koronasituasjonen har vært fulgt i forbindelse med arrangementet. Det oppstod likevel en ekstra utfordring etter helgas koronatilfeller ved Oppdalsskolene.

- Vi måtte foreta en liten korreksjon etter meldingen om smitte ved skolen, så det var npoen få løpere og foreldre som fikk beskjed om å dra hjem. Dette gjaldt heldigvis veldig få. Alpint er en veldig individuell idrett uten nærkontakt, og vi hadde et system ved start slik at vi unngikk at folk var tett på hverandre, så vi holdt det gående som vanlig, sier Lie.

Det gror godt i alpinmiljøet i Midt-Norge, for i klassene U12 og oppover deltok det omtrent hundre alpinister, mens det i klassene fra U12 og nedover, stilte omtrent femti til start i årets utgave av Erik Håker-cup, som på tross av pandemi ble en suksess i strålende "påskevær".