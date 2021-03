Avlyser skirenn for første gang på 40 år

Sport

I over 40 år er Burennet blitt arrangert. Slik blir det ikke i år, for på grunn av koronarestriksjonene har arrangøren valgt å avlyse årets utgave av det tradisjonsrike turrennet.

"Alle skirenn blir MINST trippelt så artig om det kan konkurreres med deltakere fra flere kommuner. Det er vemodig å avlyse, men vi gleder oss enormt til å invitere på nytt i 2022. Til da - hade på badet til korona, og velkommen til Burennet 12. mars 2022", skriver arrangøren på rennets Facebook-side.

Burennet er et turrenn i klassisk stil over 30 km, der deltakere fra 15 år og oppover kan delta. I tillegg er det en trimklasse på 20 km, den såkalte Litjrunden som er åpen for alle.

Etter noen år med minkende oppslutning om rennet, har arrangøren de siste par årene opplevd en gledelig økning i antall deltakere. Senest i fjor stilte over 80 løpere til start da rennet ble arrangert for 41. gang.

Sto opp midt på natta for å gjøre løypene klare for den 41.utgaven av Burennet Olav Løkslett hadde ansvaret for at løypene skulle holde mål til årets utgave av Burennet. Den oppgaven tok han på fullt alvor.

Primus motor for Burennet, Oddvar Myrmo, forteller til OPP, at beslutningen om å avlyse ble enkel, når situasjonen er slik den er. Og tar man en titt ut av vinduet, skjønner man at det ikke er bare covid-19 som gjør det uaktuelt med skirenn i området.

– Slik det er nå, hadde det uansett ikke vært mulig med renn på grunn av snøforholdene, bekrefter han.

Myrmo sier at de var forberedt på å måtte avlyse.

– Vi avventet skiforbundets oppdatering den 23. februar, og når det ikke gis anledning til å arrangere renn for andre enn egne innbyggere, blir det krevende, spesielt i små kommuner. Valget ble derfor enkelt, sier han.

Entusiastene bak arrangementet gir ikke opp så lett, og er allerede i full gang med å planlegge Burennet 2022. Her har flere profilerte løpere varslet sin interesse for å delta.

– Vi starter derfor nedtellinga til Burennet neste år, så sett av 12. mars 2022. Vi har pratet med blant andre Team Koteng og søstrene Kari og Silje Øyre Slind. Signalene vi fikk er at de ønsket å delta i år, og da håper vi at de stiller til start neste år. Burennet går midt mellom Birken og Vasaloppet, og passer derfor godt for løpere som er aktuelle også for disse turrennene. Vi må være offensive, understreker Myrmo.