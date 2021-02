Sport

Oppdalingen slo skuldra ut av ledd i starten i finaleomgangen under tirsdagens parallellslalåm. Han ble fraktet ut av VM-arenaen på båre.

Søndag var han tilbake på start - med ski på beina.

Haugan valgte å stå over fredagens storslalåm for å bli klar til slalåm der han har gjort det best til nå i karrieren.

Han stilte med startnummer 25, og skulderskaden ikke ut til å plage oppdalingen da han var i gang.

– Dette er bra kjøring, kommenterte NRKs ekspertkommentator Lars Elton Myhre da Haugan var helt oppe og snuste på teten på den første mellomtiden.

Haugan lå på 9. plass midtveis og på vei mot en knalltid og plass blant de 15 beste i finaleomgangen.

Etter 30 sekunder forsvant håpet og Haugan dro ut av løypa som en av mange løpere.

– Jeg fikk trykket litt seint og gjorde svingen etter porten. Da fikk jeg såkalt «carving-shoot» og skiene skjøt fra meg.

Haugland gikk overende - og landet på vondskuldra. Det så vondt ut, men ifølge Haugan gikk akkurat det fint.

– Det gikk bra, jeg har så mye adrenalin og er teipet så godt at det kjente jeg ikke.

Utkjøringen satte et punktum for et verdensmesterskap der det meste gikk på tverke.

– Det var defintivt stang ut dette VM. Det startet bra da jeg kvalifiserte meg til finalen i parallellstorslalåm tirsdag, da følte jeg det var muligheter til medalje.

Istedet ble oppdalingen fraktet ut av løypa på båre, og først lørdag bestemte han seg for å kjøre slalåm. Skuldra ble teipet og med noen smertestillende ombord satte Haugan utfor.

Da han kjørte ut lå han likt med de to andre norske, der Sebastian Foss Solevåg senere kjørte inn til norsk gull.

– Jeg skled ned til treneren min og han sa det var bra kjøring. Det var både vondt og bra, jeg ser jeg er rask og da er det ekstra surt å kjøre ut. Dette var ingen god følelse, sier Haugan.

Nå håper han på en opptur i det som er igjen av sesongen.

– Jeg skal forsøke å kjøre resten av rennene som er, det er to storslalåmrenn i Bulgaria neste helg. Selv om jeg er skeptisk til hastigheten i storslalåm og faren for å skade meg igjen.

Han har slitt i slalåm etter skibyttet denne vinteren.

– Nå er det tre renn på rad jeg ikke har resultat i slalåm, det er kjedelig, sier Haugan.

Flere merket seg den sterke kjøringen til oppdalingen.

– Vi er imponert i studio, du var på høyde med de to andre norske. Det kommer nye renn, og det er ikke lett å kjøre med vond skulder, skrøt ekspertkommentator i NRK-studioet, Kjetil André Aamodt direkte til Timon Haugan.

Det følger nye verdenscuprenn etter VM og ikke minst NM hjemme i Oppdal etter påske.

Det kan bli en opptur for oppdalingen etter et mesterskap som endte på verst mulig måte.