Slår i gang golfsesongen

Sport

Oppdal Golfklubb opplever økende interesse for sporten sin, og har sterk økning i medlemsmassen. Samtidig er klimaet i nord en utfordring for golferne, og sommeren for kort.

Entusiastene Kjell Arne Hårstad, Tommy Knutsen og Kim Aas har derfor tatt grep, og etablerte nylig Oppdal Golfsimulator AS.

I etasjen over bowlingen i Kåsenvegen er en flunkende ny golfsimulator nå på plass, og her kan golferne bedrive sin idrett, uansett årstid og vær, og når de vil.

- Golfsesongen i Oppdal varer normalt fra mai og frem til snøen kommer, så den er kort. Å investere i en golfsimulator er derfor noe jeg har tenkt på i flere år, og sammen med Tommy og Kim er det nå blitt en realitet, forteller Kjell Arne Hårstad.

Stor pågang

Hårstad ønsker ikke å gå i detalj, men bekrefter at det er snakk om en forholdsvis stor investering for trekløveret.

- Denne håper vi å få tilbake om noen år, og starten har i hvert fall vært bra, sier han.

Senest fredag la golfklubben ut info om åpning av simulatoren på Facebook, og allerede dagen etter var den tilnærmet fullbooket.

- Også søndag, mandag og tirsdag har mange booket seg plass, så starten har vært god. Nå slipper vi å dra til simulatoren i Trondheim, sier Hårstad.

Åpent 24/7 - nesten

De mer eller mindre etablerte golferne har med nyskapningen fått en arena som kan benyttes fra sju om morgenen og frem til midnatt, hver dag, året rundt. En slik simulator er i tillegg et godt virkemiddel med tanke på ytterligere rekruttering til den fra før raskt voksende sporten.

- Her trenger du ikke green-card, så dette er også for de nysgjerrige og de som har lyst til å prøve, sier Hårstad.

Hårstad forteller at å bruke en golfsimulator på mange måter oppleves som noe av det samme som å spille på en utendørs golfbane.

- Det har skjedd mye på simulatorfronten, så det har blitt ganske realistisk etter hvert. Spillerne får også mye hjelp og informasjon fra skjermen. Sensorene fanger opp slagene, og viser hva du gjør riktig og eventuelle feil, sier han.

Koronatiltak

Booker du deg inn ftrenger du ikke å ta med deg mer enn deg selv, og golfkøllene. Det er tatt nødvendige grep i forhold til koronasituasjonen, blant annet er det ikke lov å bruke egne golfballer.

– Brukerne må sprite hendene ved ankomst. Registrere seg gjør man med QR-kode, og touch-skjermene desinfiseres etter bruk. Bruk også munnbind i henhold til lokale regler, opplyser Hårstad.

Golfsimulatoren har egen inngang ved utvendig spiraltrapp til venstre for inngangen til bowlinghallen og kunden får kode til inngangsdør på epost etter booking.

–Det må kun brukes rene sko, golfsko med spikes er ikke tillatt. Bruk kun rene køller, og det er som sagt ikke lov å bruke egne baller. Husk også å låse døra etter deg når du drar. Dette er et selvbetjent anlegg, sier Kjell Arne Hårstad i Oppdal Golfklubb.