Får gå skirenn, ikke dra på kamper

Sport

Fredag åpnet regjeringen igjen for at det kan arrangeres skirenn for krets og regioner.

Lettelsene for utendørsidrett betyr at det blir sprint-renn i Kåsen søndag 28.februar, som Oppdal ski og skiskyting står bak

«Vi gleder oss over at utøverne våre endelig kan få et arrangement», skriver arrangøren på Facebook.

Men ballidrettene får kun spille kamper internt i kommunene. Dermed kan det spøke for seriespill i håndball og forestående Obos-cup for fotballagene i vår region. Den skal starte i mars.

For de nye reglene skiller mellom utendørs- og innendørsaktiviteter.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Utendørs kan det være inntil 200 med på arrangementet, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere.

Innendørs kan en kun spille kamper mot lag i egen kommune, og det kan være inntil 50 personer på slike arrangement.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

For barn og unge i Oppdal og Rennebu som deltar på samme fotballag så innebærer dette at det fortsatt er lov.

Derimot åpnes det ikke for breddeidretten. Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs og toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball.