Trosser skuldra – kjører VM-slalåmen

Sport

Oppdalingen slo skuldra ut av ledd i starten i finaleomgangen under tirsdagens parallellslalåm. Han ble fraktet ut av VM-arenaen på båre.

Søndag er han tilbake - på ski.

Haugan valgte å stå over fredagens storslalåm for å prøve å bli klar til slalåm der han har gjort det best til nå i karrieren. Dagene i Cortina har blitt brukt til å teste om skulderen holder og ikke gjør for mye vondt.

Haugan har startnummer 26 i dagens renn som starter med 1. omgang på NRK1 klokka 10.00.

Finaleomgangen går 13.30.