Tar ikke sjansen på VM-renn

Norges lag i fredagens storslalåm i alpin-VM blir dermed ikke fulltallig. NTB får opplyst torsdag at Haugan ikke kommer til start.

Dermed stiller Norge med Henrik Kristoffersen, Leif Kristian Nestvold-Haugen og Fabian Wilkens Solheim.

Haugan fikk skulderen ut av ledd da han var eneste norske representant i tirsdagens finale i parallellstorslalåm. Oppdalingen ble fraktet ut av løypa på båre.

– Det er like greit å stå over i morgen for å være best mulig forberedt til søndag. Jeg tror det er det riktige å gjøre. Det er lite som skal til, sier Haugan til NTB.

Henrik Kristoffersen er regjerende verdensmester i storslalåm og en av navnene som er ventet å være i toppen fredag.

– Jeg håper at skuldra til «Tim» blir bra nok til å kjøre slalåmen. Jeg ville nok om jeg var ham, satset mer på slalåm enn storslalåm per dags dato, sa Kristoffersen til NTB onsdag.

I slalåm er oppdalingen ranket som nummer 20 i verden, og etter god kjøring i Europacupen før VM klatret han til 52. plass i storslalåm.

Det er fortsatt ikke sikkert Haugan blir klar til slalåm og VMs siste konkurranse søndag. Oppdalingen har godt håp:

– Det er større sjanse for at du ser meg på start enn at du ikke ser meg. Magefølelsen min er ganske bra, sier Haugan til NTB.

