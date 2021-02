Venter med VM-avgjørelsen

Sport

Timon Haugan, Norges eneste deltaker i utslagsrundene i VM-rennet i parallellstorslalåm, slo skulderen ut av ledd ved start og røk ut i åttedelsfinalen.

Haugan skulle kjøre mot tyskeren Linus Strasser i sin duell i Cortina d'Ampezzo, men kom knapt i gang. Oppdal-alpinisten dro skulderen ut av ledd da han skulle stake seg ut fra start.

– Jeg har gjort det en gang før, så jeg skjønte med en gang hva som hadde skjedd. Det ble bare helt låst, og jeg kjente at den var ute av ledd, sa Haugan til norske journalister etter grundige undersøkelser på sykehuset.

Han fikk bekreftet at det ikke er noen alvorlig skade og har ikke gitt opp håpet om å kjøre storslalåm fredag og slalåm søndag.

Oppdal-gutten ble fraktet ut av løypa på båre. Han dro deretter til sykehuset for undersøkelser.

– Det var en grundig sjekk med røntgen, så MR og deretter ultralyd. Det er ingenting som er strukket eller røket, og det er bra. Jeg må bare se an de to neste dagene, og så skal jeg til ny sjekk torsdag. Så får vi se om jeg kan kjøre fredag og søndag, sa Haugan, som er klar over at VM kan være over for hans del.

Det er storslalåm fredag og slalåm lørdag.

Ønsker å prøve

– Ja, det kan det, men det gjenstår å se. Det vil være en viss risiko ved å kjøre, for hvis jeg ramler igjen så er sjansen mye større for at skulderen kan komme ut av ledd igjen. Hvis det skjer så må jeg kanskje opereres, og da er sesongen over, sa han.

Da han ødela skulderen i 2019 var oppdalingen ute i seks uker.

– Hadde det vært et verdenscuprenn så hadde jeg nok stått over, men dette er VM. Legen som undersøkte meg sa at om det var han og han var på min alder så ville han kjørt.

Haugan sa at det gjorde litt vondt da skulderen ble dratt på plass, men at smertene hadde gitt seg.

– Det er mer en ekkel følelse, at det er litt slakt rundt skulderen.

Haugan var på lista som reserve på laget til lagkonkurransen onsdag, men den kommer altfor tidlig. Det blir Sebastian Foss Solevåg og Fabian Wilkens Solheim som kjører for det norske herrelaget.

(NTB)