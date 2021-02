Lei av hærverk og innbrudd

Sport

Richard Klefstad Bertelsen i Oppdal skøyteklubb sier til OPP at hærverket har pågått over en lengre periode.

– Det har ikke vært bare i år for så vidt, men forrige uke var den hendelse som fikk dråpen til å renne over, sier han. Da forsvant utstyr fra bua, og noe av det ble funnet i elva Ålma.

Vi har også opplevd innbrudd og hærverk på skøytebanen og spesielt i bua. Det har vært tagging, ødelagte dører, og leking med slipemaskinen.

De har hatt hengelås på døra, men det har fungert dårlig.

– Enten er koden på avveie, eller så ødelegges låsen, forteller Berthelsen.

Inne i bua er det mye utstyr, som både private og skole-elever får låne.

– Det vil ikke overraske meg om det er en 70-80 par skøyter, 20 hockekøller, drakter og mål, slipemaskin, vanningsutstyr, sier han. Det er dyrt å erstatte.

– Et par skøyter koster nå litt, det, og for oss som baserer virksomheten på dugnadsarbeid, så betyr det at det ikke er så lett å skaffe nytt, heller. Det går utover ungene tilslutt, skoleunger som låner isen til aktivitet, og andre.

Slipemaskinen han snakker om ble ødelagt under et innbrudd i fjor- De kjøpte nye deler og fikk reparert den, og nå er den ødelagt igjen. Det betyr at de ikke får slipt opp skøytene lenger.

Jeg vil oppfordre de som driver hærverket til å la oss i fred, og så håper jeg denne oppmerksomheten rundt saken gjør at folk kan holde et øye med bua, også. Det skal ikke være folk der, det er bare når det er treninger det skal være åpent. Er det folk inne i bua utover det, så vil vi gjerne ha beskjed.

Han antar hærverket skjer sent om kvelden og på natta.

– Onsdager, fredager og søndag er det treninger der. Hvis det er noen som henger i bua utover det, er det grunn til mistanke.

Samtidig er han bekymret for at noen kan skade seg.

– Det kan innebære risiko å leke seg med slipemaskina. Det ønsker vi ikke skal skje.

– Hva gjør dere hvis det ikke blir slutt på hærverket?

– Da blir det et dårligere tilbud for bygda. Vi som styrer og holder orden i bane og utstyr, mister motivasjonen hvis dette skjer ofte.

Han forteller samtidig at klubben har jobbet litt for å få til løsning for oppdatert og større bu. Med en mer innbruddsikker dør.

– Det hjelper ikke at bua ser sliten ut; da inngir den mindre respekt. Egentlig skulle vi hatt nytt hus lenge, men det går på ressurser. Vi er ikke så stor en gjeng, og er avhengig av å spille på lag med skole og idrettslag, sier Richard Klefstad Bertelsen.