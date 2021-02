Fredrik (20) tok tre NM-gull

Sport

– Det kunne ikke gått bedre, egentlig. Det var gøy, sier Fredrik Møller til OPP etter trippelgullet i junior-NM.

Selv om 20-åringen fra Oppdal har hatt en bra sesong så langt i vinter med flere gode plasseringer, innrømmer Fredrik at han ble litt overrasket over å gå helt til topps i Super-G da NM startet 26. januar. Fredrik forteller til OPP at han ga bånn gass fra start.

– Det holdt, konstaterer han og medgir at denne første seieren mot de drøyt 80 andre som stilte til start, skapte en god følelse og selvtillit som skulle vise seg å være gull verdt i de kommende konkurransene.

Etter å vært gjennom to fartstreninger, som ifølge Fredrik gikk bra, følte han at både hode og kropp var i rett modus da han sto på start i den påfølgende utforkonkurransen 28. januar.

– Jeg hadde med meg godfølelsen fra Super-G-konkurransen og følte meg selvsikker på start, forteller han til OPP.

Resten er historie, for Fredrik Møller, som kom flyttende til Oppdal sammen med mor Hege, pappa, Morten og lillesøster Pia for 10 år siden, kjørte inn til nytt gull.

Ikke nok med det; det skulle vanke enda en mesterskapsseier for 20-åringen som dagen etter utforrennet stilte til start i slalåm med et godt forsprang til å sikre kombinasjonsgullet. Noe Fredrik også klarte.

– Slalåmformen er ikke helt på topp om dagen, men i fartsdisiplinene stemmer det, sier 20-åringen beskjedent etter å ha gjort rent bord i junior-NM

Skikkelig trøkk

Tross ei lang uke med tre tøffe konkurranser samt fartstrening, er det uaktuelt for alpintalentet å nyte seirene lengre enn nødvendig. Mandag treffer OPP 20-åringen i Vangslia der han sammen med ei gruppe aktive i TrønderAlpin trener slalåm. Møller gikk ut av alpinlinja ved Oppdal videregående skole for et år siden.

Selv begynte han å konkurrere i sjuårsalderen, og etter at familien flyttet til Oppdal, valgte Fredrik etterhvert å satse på alpinsporten.

– Det er ingen plass som er så bra som her. Jeg har bare blitt bedre og bedre etter at jeg startet på skigymnaset her, og nå begynner det endelig å stemme litt, sier han.

– Jeg fikk trent bra i sommer, og har trent bra med TrønderAlpin-gjengen, der det er skikkelig trøkk på gruppa. Og Thomas Carlson er en veldig flink trener, så det kunne ikke blitt bedre, sier Fredrik og tilføyer at han også har trent mye sammen med Oppdal Alpin Elite, som samarbeider tett med Trønder-Alpin.

Roser foreldrene

20-åringen gleder seg til nye konkurranser framover. Deriblant senior-NM, som arrangeres på hjemmebane i Oppdal rett etter påske.

– Jeg skal stille der, så klart, og håper det går bra, sier Fredrik og innrømmer at han kjenner bakkene i Oppdal godt.

På spørsmål om hvor ambisjonene ligger framover, forteller Fredrik til OPP at han sikter høyt.

– Jeg har trent med flere av de som nå kjører i verdenscupen og ser at det ikke er så langt opp til dem. Det er målet å komme opp der. Målet er å kunne leve av idretten, sier han..

Nettopp disse ambisjonene gjør at han har satt studiene på vent intill videre.

– Hva betyr det å ha foreldre som gjør at både du og søsteren din, Pia, skal kunne satse slik dere gjør?

– Det betyr alt. Det er mye bilkjøring, og det er ikke gratis akkurat. De står på mye for at vi kan drive med dette. Det er jeg takknemlig for. Uten de hadde dette ikke vært mulig.

– Når ser vi Fredrik i verdenscupen?

– Om to-tre år kanskje!