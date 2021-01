Milevis med nypreparerte skiløyper venter på deg

Sport

På Nerskogen, i Storlidalen, på Grindal, Berkåk, Ulsberg og Innset, ja over alt meldes det lørdag formiddag om at løypeleggere er i aksjon og at alt er lagt til rette for at de som har lyst på en skitur har ei flott helg foran seg.

Det har falt litt hvit nedbør i distriktet i inngangen til helga. Dette gjør forholdene for skifolket enda bedre, sier leder i skigruppa i Rennebu idrettslag, Kjetil Værnes.

- Det ble kjørt tråkkemaskin både fredag kveld og nå i morgentimene i dag, så forholdene er ypperlige. Det er lagt spor i hele traseen til Burennet på vestsida av Berkåk, og akkurat nå er man ferdig med å legge spor på østsida, både fra Trondskogen og Stallan, forteller han.

Værnes sier at det til sammen er om lag fem mil nypreparerte skiløyper som venter på turglade skifolk i Berkåksområdet.

Jon Austberg, som legger skispor i Innset-Ulsberg området, melder også om fine forhold sør i kommunen.

- Jeg starta forholdsvis tidlig i dag for å bli ferdig før kundene kommer. Akkurat nå er jeg ved Øyaseterdalen mellom Døvatnet og Nåverdalen, og her er det fem minus og helt vindstille. Helt perfekt, sier han.

I følge skisporet.no er det drøye fire mil med ferdigpreparerte skispor i området Innset-Ulsberg.

Austberg nøyer seg ikke bare med å legge skispor. Han forteller at han straks skal være med og opprette en helt ny trimpost.

- Denne ligger ved Døåbrua, 4-500 meter rett nord for Døvatnet og ligger rett ved skisporet, forteller ildsjelen.

Torbjørn Sanden legger skispor i Voraløypa på Grindal. Han tar ikke telefonen lørdag formiddag, noe som sannsynligvis skyldes at han er i full sving med preparering av løypenettet i området.

OPP får opplyst av lokalbefolkningen at Voraløypa er veldig godt besøkt så langt i vinter, noe som ikke minst skyldes at Vorafjellet er vintertrimpost i år.

Dale Maskin legger skispor på Nerskogen og i Oppdal, og opplyser på Facebook at stamløypenettet nå er blitt utvidet.

- Solløypa, Porten og fjelløypene til Skaret og Langtjønna er tråkket. Videre er Rauhovden rundt, og løypa ned til Storløkkja oppkjørt. Fra Storløkja, Vekveselva, Vangslia, Hovdin er det kjørt med ATV og rulle. Her er det åpne bekker og lite snø. Ved Fjellskolen er Store Vorarunden nesten oppkjørt helt rundt, det mangler sammenkjøring noen hundre meter ved toppen. Løypa ned mot Pøyta, er tråkket ned til "skarpsvingene", skriver de.

Det er altså milevis med nypreparerte skiløyper som venter på skifolket i Rennebu og Oppdal også denne helga. Sola mangler i skrivende stund, men det meldes om glimrende forhold i løypene, så hva venter du på?

God tur!