Timon: – Steg i riktig retning

Sport

Oppdalingen hadde startnummer 26 og kjørte jevnt gjennom hele løypa i det tøffe henget i Schladming. Som mange andre tapte han mye på slutten til de beste og lå 2,12 bak ledende Manuel Feller på 16. plass.

I andre omgang snus resultatlista på hodet i slalåm, og det betød at Haugan startet midtveis i finaleomgangen.

Henrik Kristoffersen lå hele 2,60 sekunder bak Feller på en skuffende 24. plass etter en stygg miss i 1. omgang.

I finalen derimot kjørte Kristoffersen seg kraftig opp med omgangens tredje beste tid, og da Haugan kjørte ledet landslagskollegaen.

Haugan klarte ikke å straffe Kristoffersen, men kjørte inn til en da fin 2. plass og dobbelt norsk i teten.

Sebastian Foss Solevåg lå på 2.plass i kveldsslalåmen i Schladming, 0,39 sekund bak Feller. Men Solevåg mistet brillene midtveis, slet med sikten og klarte bare en sur 4. plass. Ledende Feller kjørte ut og dermed vant Marco Schwarz kveldens renn på hjemmebane.

Haugan endte til slutt på en fin 13. plass, 2.51 bak Schwarz. Det er sesongbeste etter en fin 2. omgang der oppdalingen hadde 10. beste omgangstid.

– Jeg er fornøyd. Dette var et steg i riktig retning, sa Haugan til TV 2 etter rennet.

Jonathan Nordbotten var også i aksjon, men for ham var kvelden over etter et par porter i 1. omgang.

Det var en krevende løype i Schladming med et bratt og isete heng. Nysnøen og snøvær gjennom hele 2. omgang gjorde det ikke bedre.

Det er normalt en folkefest i Schladming med 60.000 tilskuere, men denne gangen var det helt folketomt bortsett fra funksjonærer og løypevakter.

Nå venter to renn i Chamonix - der Haugan fikk sitt gjennombrudd i verdenseliten med 2. plass i fjor.