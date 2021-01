Må utsette alpin-NM

Sport

Alpin-NM var opprinnelig lagt til 22. – 28. mars 2021. Nå må NM flyttes på grunn av karantenebestemmelsene som gjelder for alle som kommer inn til Norge utenfra.

Det rammer også de aktive som deltar i verdenscupen i alpint, som må vente 10 dager etter hjemreise før de får konkurrere.

Verdenscupen avsluttes i Lenzerheide 21. mars, og dermed blir NM utsatt 14 dager, forteller Stein Kjartan Vik, leder i Oppdal Alpin. NM i Oppdal blir dermed arrangert uka etter påske.

– Det er viktig å få med verdenscupløperne både for arrangementet sin del og for de andre løperne. Det er med og forbedrer rankingen for de som til nå kun har kjørt nasjonale FIS-renn, forklarer Vik.

I NM skal Timon Haugan kjøre på hjemmebane mot resten av landslaget som startet årets World Cup-sesong med seier da Lucas Braathen vant i Sölden. Senere har Norge mistet flere av profilene, både Braathen, Atle Lie McGrath og Aleksander Aamodt Kilde er ferdig med sesongen etter uhell i løypa.

NRK skal dekke NM to dager med fokus på øvelsene utfor og Super-G der Kjetil Jansrud er i verdenstoppen.

På kvinnelandslaget er Ragnhild Mowinckel tilbake i konkurransemodus etter et lengre skadeavbrekk, og den tidligere OVS-eleven kjører på sin gamle hjemmebane og i sin favorittbakke.

NM-utsettelsen gjør at mesterskapets første gjennomføringsdag blir 2. påskedag, mandag 5. april, ifølge Stein Kjartan Vik.

– Samtlige disipliner kjøres i Oppdal, men lagkonkurransen blir avlyst, sier Vik til OPP og medgir at arrangørene har fått noen ekstra utfordringer denne vinteren grunnet smittevernkrav.

– Tidligere har vi arrangert slik at jenter og gutter kjører etter hverandre. Nå får de ikke lov til å være i bakken samtidig. Så når guttene er på skirenn, må jentene være et annet sted, og omvendt, forklarer Vik, og tilføyer at dette har vært vanlig praksis i vinter.

– Så håper vi at smittesituasjonen gjør det mulig å gjennomføre arrangementet. Det får vi ta som det kommer.

I tillegg til NM, forteller Vik at Oppdal Alpin har tatt på seg å arrangere Fis-renn allerede i februar.

–Men utøvere fra kommunene som nå er stengt ned, får ikke lov til å delta.

Slik er NM-programmet: