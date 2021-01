Jakter opptur i Kitzbüehl

Sport

Timon Haugan og resten av landslaget måtte endre planene i all hast. Smitteutbrudd i Wengen førte til at rennene der avlyses, og verdenscupen forflytter seg rett til Kitzbüehl der det blir to slalåmrenn.

Oppdalingen er glad for endringen.

– Kitzbuüehl er en bakke jeg ha gjort det bra i før, i Wengen har jeg kjørt bare én gang og da kom jeg ikke langt.

Det gikk ikke bra i Adelboden søndag heller, Timon Haugan kjørte ut etter bare åtte sekunder.

– Det kjentes bra ut før jeg starta, men med en gang jeg begynte å kjøre kjentes det helt feil ut. Jeg hadde ingen sjanse til å hente meg inn igjen.

Aggressiv kjøring og heit i toppen

Kombinasjonen av utstyret, snøforholdene og en tent oppdaling var dårlig.

–I Adelboden ga snøen så mye grep at stålkantene mine hang fast i snøen. Men jeg kan ikke skylde bare på skiene, kanskje var jeg for heit selv og ville for mye. Samtidig som skiene var for aggressive, ble det for mye.

Denne uka kom det en egen spesialist fra Head-fabrikken for hjelpe Haugan med utstyret foran to nye slalåmrenn i Kitzbüehl. Nå har han og Haugan noen dager for å finne ut av utstyret før starten lørdag.

– I Kitzbühel er det mer is og glattere i bakken, noe jeg trives bedre med. Jeg har urolig lyst på revansje, sier Haugan som medgir at han bruker mye av tiden på å finne ut av utstyret og skiene etter overgangen fra Rossignol til Head.

– Jeg stoler ikke helt på utstyret, og blir usikker i hodet. Da blir det vanskelig å slippe seg helt løs, og derfor det ikke har gått så bra som jeg hadde trodd. Samtidig har jeg flere poeng nå enn jeg hadde på samme tid i fjor vinter, sier Haugan som startet oppturen i fjor nettopp i Kitzbüehl da han kjørte inn til 12. plass..

I vinter har det blitt en 13. plass i parallellrennet i Lech, før det ble 24, plass i Madonna og 20. plass i Zagreb.

VM er målet

Nå følger slalåmrennene på rekke og rad - og uansett er det ikke før i februar at sesongens store mål går av stabelen, VM i Cortina.

– Forhåpentlig rekker jeg å kjøre på meg selvtillit og få enda mer trygghet til da.

Koronapandemien og utbruddene gjør verdenscupen helt annerledes i vinter:

– Mange av skianleggene og hotellene er stengt og bare åpne for oss, nå har vi et fint hotell i Østerrike for oss selv.

Folkefesten i Kitzbüehl er avlyst.

– Det er rart , men vi er vant til det nå. Det er munnbind fra jeg forlater rommet til jeg kommer tilbake.