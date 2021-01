Vant finalethriller i natt

Sport

Elias Ishoel fikk en trå start i den amerikanske snocrosserien fredag, da han var involvert i en startkrasj og fikk ødelagt finalen.

Derfor var det en revansjesugen oppdaling som stilte på startstreken for den andre runden i natt i Elk River, Minnesota.

Ishoel vant det første heatet og ble nummer tre i det andre, og skjøt ut fra start i finalen der det kjøres ti minutter, pluss to runder.

Ishoel kom fjerdemann inn i den første svingen, men manøvrerte seg etterhvert forbi Oskar Norum og opp på 3. plass, før han passerte andremann Hunter Patenaude to minutter før tida var ute.

Tre runder før slutt lå han rett bak gårsdagens vinner Lincoln Lemieux, og gjorde seg klar til et siste angrep.

Det ble det ikke noe av. Lemieux ble vinket av banen fordi et clutchdeksel falt av scooteren hans, og dermed var det åpen vei inn til årets første finaleseier for de to siste sesongenes vinner.

«En stor takk til alle rundt meg, familien min og vennene og all fansen», skriver Ishoel på sin facebookside etter nattas seier.

Sammenlagt er Ishoel på 2. plass med 84 poeng, seks poeng bak overraskelsesmannen Hunter Patenaude.

Boss Racing som Ishoel kjører for gratulerer selvsagt Ishoel med seieren, men triumfen i natt kom litt i skyggen av at Ishoels ferske lagkamerat Jordan Lebel i Pro Lite fikk en alvorlig skade. Han ble sendt til sykehus med brudd i ryggen og skader på nyrene etter et stygt krasj i det andre kvalifiseringsheatet.

Den amerikanske scocrosserien fortsetter med nye løp i Dubuque, Iowa neste helg.