Startkrasj ødela finalen

Sport

Elias Ishoel fikk en drømmestart da den amerikanske snocrosserien startet opp igjen i natt. I Elk River i Minnesota, bare tjue minutter fra oppdalingens treningsbane, viste Ishoel at han fortsatt er favoritt til å vinne serien.

Ishoel vant det første av to kvalifiseringsheat, og ble nummer to i det andre. Det ga best mulig startposisjon i finalen, men der gikk det helt galt. Lincoln Lemieux skjøt ut fra start og tok ledelsen, mens Ishoel endte opp i en massekrasj med to andre favoritter, Kody Kamm og Daniel Benham. Ishoel fikk problemer senere i løpet og brøt finalen.

Ny løpsdagen i morgen», skriver Ishoel optimistisk på sin Facebook-side og har ingen grunn til å deppe.

Etter en 1. og en 2. plass ligger oppdalingen på sjetteplass med 34 poeng, bare tre poeng bak Jacob York som leder ett poeng foran nattas vinner Lincoln Lemieux.

I natt kjøres kvalfiseringsheatene 01.30 og 02.50 norsk tid. Finalen går 04.10.