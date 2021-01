I natt starter Elias-showet

Sport

Etter å vunnet den amerikanske serien de siste to sesongene er Elias Ishoel(22) igjen klar for årets snocross-sesong. I natt gir kjørerne full gass, og spørsmålet er om 22-åringen klarer å gjøre en trippel.

Sesongdebuten skjer nesten på hjemmebane. Helgas løp går nemlig i Elk River i Minnesota, bare 20 minutter fra treningsbanen der Ishoel har vært siden før jul.

Det skal kjøres løp både fredag og lørdag. Fredagens løp starter 01.35 norsk tid med første runde, andre runde følger 02.35.

Finalen går 04.20.

Elias Ishoel har forberedt seg godt og reiste over til USA i midten av desember. Han feiret jula alene i USA der han har trent godt på banen som ligger like ved Elk River.

Fjorårets sesong i snocross ble brått avsluttet da pandemien inntok verden, Elias Ishoel endte på toppen av resultatlista med 565 poeng, foran Daniel Benham (501 poeng) og Lincoln Lemieux (469 poeng).

– Det blir en tettere sesong, og for meg er det kjempebra. Når jeg først er over her så er det løp jeg skal på, nå slipper jeg de lange periodene hvor det har vært fri, det passer meg perfekt, sa Ishoel i et intervju med OPP før jul.

Ishoel reiste over til USA 14. desember, og siden da har det gått i trening og testing av utstyret.

– Jeg er helt klart på riktig vei, og jeg kjenner meg tilbake til formen jeg hadde i fjor.

I tillegg til utsatt sesongstart er det flere ting som må tilrettelegges på løpene fremover. Autografsignering, og store publikumsmasser blir det lite av.

– Det blir litt rart, publikum er jo en del av stemninga og showet. På det første løpet kommer de til å sette opp tribuner slik at noen få folk får komme inn å se, men i god avstand til oss.

Han gleder seg til å kjøre nærmest på hjemmebane.

– Flesteparten trener der, det er et veldig proft anlegg, og en av de største åpne banene. Det blir nok uansett ikke helt hjemmebane, for de kommer til å legge opp en ny bane i forkant av løpet, men det blir en slags hjemmearena.

HER KJØRES LØPENE I VINTER

8.-9. januar Elk River, Minnesota

15.-16.januar Dubuque, Iowa

29.-30.januar Deadwood, South Dakota

5.-6. Februar Fargo North Dakota

19.-20. februar Sioux Falls, South Dakota

5.-6.mars Shakopee, Minnesota

19.-21.mars Lake Geneva, Wisconsin

26.-27.mars Grand Rapids, Minnesota