– Den mest forventede renteøkningen i Norges historie

Siste nytt

Torsdag ble det klart at Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosent. Den rekordlave nullrenten ble innført under pandemien, og Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet enstemmig å heve renten.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, la han til.

– Et sunt tegn at renten øker

Flere banker i Norge varslet umiddelbart rentehopp. Allerede er det klart at DNB, Sparebank 1 SMN, Nordea, Danske bank og Sparebank 1 Sogn og Fjordane hever renten.

Sparebank 1 Oppdal er en del av Sparebank 1 SMN, og banksjef Frøydis Aalberg Jacobsen forteller at de allerede har varslet kundene sine om en økning på inntil 0,25 prosent.

– Dette er vel den mest forventede økningen i Norges historie. Når vi åpner opp etter nedstengning og stadig aktiviserer samfunnet vil økonomien får seg en oppgang, så da er det naturlig at renten går litt opp, sier Jacobsen.

Samtidig ønsker SpareBank 1 SMN å bidra inn i det grønne skiftet og holder renta i ro på lån med grønn profil.

Sparebank 1 SMN har 42 kontor i Midt-Norge. Jacobsen forteller at det er hovedkontoret i Trondheim som tar avgjørelsen for når og hvor mye renten øker.

– Det er en egen rentekomite i banken som tar avgjørelse om det. Da pandemien kom responderte vi raskt og senket renten. Det er i og for seg et sunt tegn at renten øker igjen fordi det tyder på en normalisering av økonomien, forteller hun.

Banksjefen er også tydelig på at dette ikke er den siste gangen renten heves ettersom det er spådd flere økninger i tiden framover.

– Jeg vet det skal være et rentemøte i november, men om den heves igjen da er litt usikkert. Men vi forventer en ny økning i desember, påpeker hun.

Banksjef i Oppdalsbanken, Gro Furunes Skårsmoen, forteller i en tekstmelding til OPP at banken enda ikke har tatt en beslutning og vil ta en avgjørelse mot slutten av uka.

Avventer øking til 2022

En av de bankene som ikke hever renten i første omgang er den relativt nye Bulder bank. Det gjelder riktignok bare for eksisterende kunder.

«I april gav vi i Bulder en rentegaranti til våre kunder. Garantien betyr at vi ikke setter opp renten din i 2021, og at du derfor kan nyte godt av din nåværende rente ut året. Du som allerede er Bulder-kunde beholder renten din fram til 1. januar 2022.» skrev banken i en e-post til kundene sine.