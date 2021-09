Banen som forandret bygda

Siste nytt

Damplokomotivet som tøffer over Dovrefjell og nedover Drivdalen fredag, er en flott historisk markering av en stor dag for regionen. Flaggene gikk til topps i bygdene da Stortinget i 1908 vedtok å bygge jernbane over Dovrefjell - men ingen ante den gangen dimensjonene over de endringer toget skulle medføre for fjellregionen. For Oppdal betød trasévalget enormt, det skulle forandre bygda for alltid og la grunnlaget for to av de viktigste næringene i kommunen. Oppdal kommunes bidrag til Dovrebanen utgjorde 190 000 kroner, og kommunens årsbudsjett var til sammenligning på 59 000 kroner.