Årsaken er at en motstander på et fotballag i Trondheim hadde testet positivt på covid-19. Dette fikk Oppdal kommune beskjed om fredag kveld. De to lagene møttes i Oppdal mandag, og koronagruppa i Oppdal har kartlagt at 13 jenter fra Oppdal var med på kampen.

Ingen av disse er satt i smittekarantene, men alle skal ta en hurtigtest lørdag morgen.