Hurtigtest avslørte korona, også maratondeltaker smittet

Vedkommende som tok en positiv test i Oppdal onsdag har vært på reise, og er trolig smittet i en annen kommune. Nærkontakter er varslet, men ingen er satt i smittekarantene, skriver Oppdal kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Dette skyldes at alle nærkontaktene er vaksinert med en eller to doser, og dermed er unntatt fra smittekarantene.

Nærkontakter som har tatt første vaksinedose for mer enn tre uker siden unngår smittekarantene dersom det tas en ordinær test mellom dag tre og sju etter at de er eksponert for smitte.

Fullvaksinerte uten symptomer trenger ikke ta test dersom det har gått mer enn én uke etter siste vaksinedose.

Maratondeltaker smittet

Smittesporingsgruppa har også fått melding om at en deltaker på Oppdal Fjellmaraton lørdag 28. august har testet positivt for covid- 19. Vedkommende deltok på 22 km med start kl. 9.00 og tok buss med avgang for Skaret kl. 08.10.

Det var 105 deltakere i samme pulje og disse er kontaktet direkte på e-post og bedt om å være obs på symptomer. Det er kun nødvendig å teste seg hvis en har symptomer på covid-19. Smittevernrutinene rundt arrangementet har vært gode, heter det i pressemeldingen.

Anbefaler munnbind i hurtigtest-kø

Oppdal kommune har åpnet for drop-in hurtigtester hver morgen fra mandag til fredag i tidsrommet 8.15 til 9.15. Dette er et tilbud for personer bosatt i Oppdal som har nylig oppståtte luftveissymptomer.

Det er ikke nødvendig å bestille time, men møte opp ved teststasjonen ved Oppdalshallen.

Det må påregnes noe venting, og det anbefales at man bruker munnbind og holder god avstand i køen. Alle må ha personnummer tilgjengelig når de møter til test, og alle under 16 år må følges av foreldre eller ha med samtykke fra foreldre. Så langt har nærmere 100 stykker benyttet seg av dette tilbudet.