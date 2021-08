Tok hurtigtest mandag, to studenter er smittet

Siste nytt

Begge er studenter, og er smittet utenfor Oppdal, skriver ordfører Geir Arild Espnes i en pressemelding mandag kveld.

Koronagruppen har kartlagt nærkontakter og én person er satt i smittekarantene. De smittede er isolert. Det er også tatt ordinær test som er sendt til St.Olavs Hospital for analyse.

Oppdal kommune oppretter et drop-in tilbud for hurtigtester fra og med tirsdag 31. august. Tilbudet vil være åpent hver dag fra mandag til fredag fra klokken 8.15 til 9.15, og er et tilbud til alle bosatte i Oppdal kommune som har nylig oppståtte luftveissymptomer.

Avklarer spørsmål

Det har vært mange spørsmål knyttet til om personer med luftveissymptomer kan gå på jobb, skole eller barnehage – eller om de skal testes og holde seg hjemme.

Koronagruppen i Oppdal vil presisere at følgende gjelder ved luftveissymptomer:

- Fullvaksinerte og de som er vaksinert med første dose for mer enn tre uker siden skal ta en hurtigtest, og kan gå på jobb/skole/barnehage ved negativt testsvar. Dette under forutsetning av at allmenntilstanden er god og man er feberfri.

- Alle barn og unge under 18 år skal ta en hurtigtest, og kan gå på jobb/skole/barnehage ved negativt testsvar, også dette under forutsetning av at allmenntilstanden er god og man er feberfri.

- Alle over 18 år som er uvaksinerte eller vaksinerte med første dose for under tre uker siden, skal ta hurtigtest og ordinær test (PCR) og holde seg hjemme inntil testsvar på ordinær test foreligger.

- Ved positivt testsvar på hurtigtest skal man isoleres og vil bli kontaktet av smittesporingsgruppa i kommunen.

Koronagruppen har ikke oversikt over hvor stor pågang det vil bli på teststasjonen med dette nye drop-in tilbudet. Tilbudet rettes derfor kun til de som har luftveissymptomer og som trenger en hurtigtest for å avklare om de kan gå på jobb/skole/barnehage. Alle som møter på teststasjonen for drop-in test må ha personnummer klart.

Andre som trenger test bes bestille test på ordinær måte ved å ringe teststasjonen eller via kommunens hjemmeside. PCR-tester tas kun på mandag, onsdag og fredag.