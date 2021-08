Gir 175 000 kr til mini-martna: – Kjempeviktig å komme i gang

Siste nytt

Hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune bevilget fredag 4,8 millioner til en rekke ulike kulturarrangement, det er andre runde i en tildeling av 9 millioner i ekstramidler for å gjenåpne kulturen etter koronapandemien.

Rennebumartnan søkte om midler til en liten minimartna for å komme i gang igjen etter to avlyste år.

De var innstilt til bare 50.000 kroner, men utvalgsleder May Britt Lagesen (Ap) foreslo å øke potten til 175.000 kroner. Det ble et enstemmig utvalg med på å bevilge.

– Rennebumartnan har fått det tøft, og vi er godt kjent med klagerunden de måtte gjennom for å få kompensasjonsmidler. Det endte opp bra til slutt, men når de vil starte en martna i november skjønner vi at det er sårbart. De vet ikke hvor mange utstillere som kommer, og det er ei anna tid på året enn vanlig. Det er kjempeviktig at det er et martnastilbud, og at de kommer i gang, sier Lagesen til OPP om bakgrunnen for støtten.

Lagesen viser til at utvalget også må passe på geografiske fordeling av midler.

– Vi må sørge for å sikre alle større arrangement rundt om i hele Trøndelag, Rennebumartnan er ett av dem. Dette blir en mini-martna, og jeg håper de får motivert utstillerne til å møte opp og bidra. Forhåpentlig gir pengene fra fylkeskommunen trygghet til å komme i gang, sier Lagesen, som har vært på Rennebumartna tidligere, og gjerne tar turen igjen i november.

1500 gjester

«Rennebumartnan Omstart» er arrangementet døpt i søknaden om en mini-martna som er planlagt til helga 5-7. november på Berkåk. Planen er å bruke Rennebuhallen til salgsutstilling og mat, samt ha et Bondens marked på Torvet.

Arrangementet vil bli tilpasset smittevernsituasjonen på gjeldende tidspunkt, men det er anslått at det er plass til ca. 40 salgsboder inne, i tillegg til fire utstillere med billedkunst.

Bondens marked på Torget vil ha plass for inntil 10 boder. Budsjettert besøkstall er 1500. I 2019 hadde den hittil siste Rennebumartnan 10.500 besøkende.

Og kanskje kan det planlagte martnastemaet for martnaen i 2020 bare bli stående for høstens forsiktige comeback.

Temaet var nemlig «omattatt».