Bli med UP på storkontroll på E6: – Det ble en dyr konfirmasjon!

To patruljer fra Trondheim er på plass ved Hageseter. Senere på dagen kommer ytterligere en UP-patrulje fra Oppdal. I tillegg til dette er en sivil MC-fører fra UP også ute på E6, det er storkontroll av bilistene som er på vei over Dovrefjell. Det har vært mye høy fart på E6 over fjellet denne sommeren. I juni ble en ung mann tatt i 198 km/t, som er det høyeste som er målt.