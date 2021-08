– Oppdalinger, vær så snill og lag barn

Siste nytt

75 elever startet på skolen i Oppdal mandag, av dem 48 elever ved Aune barneskolen. Det bekymrer Aune-rektor, Øyvind Melhus.

– Det er et historisk lavt tall, for det har ikke vært under 50 elever på førstetrinnet på Aune siden 1996-kullet gikk her. Det er lavt, men samtidig får vi nå mer plass per elev, sier han til OPP og legger til at det totalt er 424 elever ved skolen.

– Nå er det litt mindre ikke bare i år, men også noen år framover. Så derfor - oppdalinger, vær så snill og lag unger sånn av vi får flere elever, oppfordrer rektoren.

Etter halvannet år med pandemi og en annerledes både undervisningssituasjon og skolehverdag i sin alminnelighet, var godfølelsen tilbake hos både rektor og elever da skolen startet opp, mandag.

– Det blir godt å komme inn i vanlige rutiner, sier Melhus til OPP, og medgir at han nå håper både elever og lærere får en normal skolehverdag.

– Vi bare krysser fingrene for at vi slipper noe mye smitte framover, sier han til OPP.

Dermed overlot han til undervisningsinspektør Torunn Haugen å dra igang sin sedvanlige og kreative introduksjonsrunde for hva som ligger foran nybegynnerne på Aune. Om alle dyrene de skal få lære om, om menneskekroppen og om hva man kan få til ved å hjelpe hverandre. Før Haugen roper opp navnene på en etter en av elevene, som slipper taket i mamma og pappas hånd før de hilser på rektor og kontaktlæreren – og får utlevert skolesekk med navnet sitt på lokket.

Mens Aune har et lite kull, fylles grendeskolene opp. Drivdalen har sju elever på førstetrinn og 49 elever totalt, så mange er det lenge siden skolen har hatt. Midtbygda har 19 elever på førstetrinnet og totalt 102 på skolen. Vollan har én elev på førstetrinnet og 32 elever totalt.