Nå passer politiet ekstra godt på

Etter en sommer med mye trafikk i Oppdal står en ny skolestart for døren, og det betyr ekstra travle uker for politiet, også.

– Nå må folk huske å passe på at det ferdes små føtter og små sykler i en annen målestokk enn vi er vant til om sommeren, sier Finn Skårsmoen, avsnittsleder ved politiet i Oppdal.

– Det pleier å gå veldig bra med skoletrafikken, vi håper også i år å unngå farlige situasjoner og hendelser i forbindelse med at folk skal på skolen. Vi kommer til å være der det er mest potensielt at det kan skje uønskede hendelser.

Blant annet der det er kryssing av vei over fotgjengerovergang.

– Vi ser at syklister bare freser over, og det kan de ikke gjøre. Syklister kan ikke forvente at biler skal stanse hvis de ikke går av sykkelen og går over fotgjengerfeltet. For bilister har vikeplikt for gående i fotgjengerfelt, ikke syklister, som også kan komme brått på, understreker Skårsmoen.

– Man må søke blikkontakt med sjåføren og få en forståelse om hvem det er som faktisk skal kjøre først. Her må alle følge med litt, og det er mange som ikke er kjent med regelen at man ikke kan kreve fri vei som syklist over fotgjengerovergang. Det ønsker vi at foreldre og foresatte skal fortelle ungene sine; skal man kreve at bilen stanser må man gå av sykkelen.

En annen ting som kan komme brått på, er sparkesyklister og elsparkesyklister. Flere barn og unge observeres på sparkesykkel nå, og de utgjør et nytt element i trafikken.

– Er de gående eller syklende?

– De er nok gående. Det gjelder også for folk på rulleski, de er også gående.

– Så man har alltid vikeplikt for disse, selv når de kommer brått på?

– Ja, og det sikreste er uansett å stanse. En bil mot en syklist eller fotgjenger eller elsparkesyklist, er rått parti.

– Bruker kikkert og laser

I Oppdal vil politiet følge med spesielt ved lyskrysset ved Felleskjøpet. Dette er Oppdals eneste lyskryss, og det vil svi godt i lommeboka å ikke følge med på signalet her, og kjøre på rødt, forteller Skårsmoen.

På motsatt side av Kiwi, der elevene krysser inge Krokanns veg for å komme over til Russervegen ved idrettsbanene, vil de også følge med.

– Og så har vi Høgmoveien. Her kjenner vi til at elevene kommer ganske fort på sykkel ned forbi Grøseth kafé og krysser fotgjengerfelt et par ganger, blant annet over Riksveg 70, og her må alle passe på.

I krysset Aunevegen, Bjerkevegen. Luvegen er det også en del kryssinger som kan være trafikkfarlige. Og politiet kommer også til å passe på ved grendeskolene rundt omkring, ikke bare første skoledag, men også ellers i skoleåret.

– Alle må senke hastigheten og bruke blikk og sanser, sier Skårsmoen.

Politiet vil også stå på parkeringsplasser, og der det er avslipp av passasjerer, for slik å se om foreldrene sikrer ungene sine. Mobiltelefonen er det også lett å bruke, men det avslører politiet raskt med kikkert. Laseren vil de også ta frem på noen steder.

– Noen ser deg?

– Ja. Det skal trafikantene tenke på hele året. Men akkurat nå er det ekstra viktig å sikre de nye førsteklassingene og andre elever, slik at alle kommer seg trygt på skolen, og hjem igjen.