Fikk tips fra brasiliansk mester

Oppdal volleyballklubb hadde invitert til sandvolleyball-arrangement med Sandasol fra Norges Volleyball Forbund som ble arrangert på Rauøra lørdag. Det er noe som heter Sambafotball, men her snakker vi skikkelig samba-volleyball. For treneren Alexandre Peres var tidligere profesjonell beachvolleyball-spiller og trener fra Brasil, med meritter som både nasjonal mester i Brasil og nr. 9 i verdensserien da han var 21 år gammel. Nå har han bodd i tre år i Norge og er trener for sandvolleyball-lag i Kristiansand og landslagstrener for det norske juniorlandslaget i sandvolleyball.