Feirer hundre år i Oppdal

Siste nytt

Det er Bjørg Marit Sæteren som står for grillinga, og det er nydelig lokalt lam som er godt marinert foran fredagens grillseanse på det som nå er en liten flik av et torg utenfor Domus. Her har lokalpartiet samlet seg for en liten markering, før de i kveld skal rigge seg til i Høgvangparken med kaker og kaffe, appeller og fin musikk av Øyvind Sandum og Einar Lian-Bjørgum fra Sol i Skuggeskog.