Gromlyd og fellesskap gjennom 25 år

Siste nytt

– Vi er 27 gutter som i år markerer 25-årsjubileum, forteller Jarle Dahlen fra Stjørdal til OPP. Sammen med Per Tore Jenssen fra Trondheim står han i spissen for motorsykkelklubben med det hårete navnet, Globegrotter MC. Det er imidlertid egentlig først og fremst en stor kompisgjeng, ifølge de to.