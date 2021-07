Fant over 700 år gammel sølvmynt ved pilegrimsleden

Siste nytt

Funnet ved Stavåa, noen kilometer nord for Oppdal sentrum, ble gjort i fjorsommer av oppdalingen Leif Roger Innerdal. Han har gjennom en årrekke hatt søk med metalldetektor som hobby, og har tidligere gjort flere spennende funn fra middeladeren både i og utenfor Oppdal.

Sist høst fikk han en forespørsel av Pilegrimsutvalget i Oppdal om å gjøre søk ved Stavåa. Der ble det gjort georadarundersøkelser i 2019 for å finne spor etter et kapell historiske kilder mener har stått her i middelalderen.

Etter å ha gått systematisk til verks, fikk Innerdal fullklaff.

Nede i jorden fant han en engelsk 1-Penny-mynt i sølv som skriver seg fra Kong Edwards tid, og som var vanlig i perioden 1272-1307.

– Ettersom det var ved dette krysningspunktet over Stavåa at ferdselsvegen gikk, var det nok også her pilegrimene gikk, sier middelalderarkeolog og forsker ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Øystein Ekroll.

Han tror mynten har havnet der via folk som har kommet fra England.

Det var ikke uvanlig at mynter ble verdsatt ut fra metallverdien, og sølv var det som var betalingsmiddelet. Han utdyper at nettopp metallverdien gjorde sølvmynter verdifulle, selv om de ikke opprinnelig var norske.

En dagslønn i middelalderen

Professor Svein Harald Gullbekk, ved kulturhistorisk museum i Oslo har norsk og europeisk mynt og mynthistorie fra vikingtid, middelalder og nyere tid som arbeidsområde. Han er dessuten ansvarlig for Myntkabinettet.

Mynteksperten forteller til OPP at den engelske 1 Punds-mynten ikke var uvanlig i Sør-Norge på 1300-tallet.

– Sterlingen var på en måte nord-Europas Euro i høymiddelalderen. Den ble gangbar betalingsmiddel i Norge i år 1300, og det er funnet en god del slike mynter ved og i kirker og borger fra middelalderen her sørpå.

– Vekten på mynten er 1,37 gram. Hva kunne en sånn mynt representere av kjøpsverdi?

– I England vet vi at en slik mynt tilsvarte en dagslønn for en ufaglært arbeider. Hva den var verdt i Norge er litt vanskelig å si, sier mynteksperten som synes funnet i Oppdal er interessant og bidrar til å gi et bedre bilde av utbredelsen av sterlingen i Norge.

Helgenkulten

I forbindelse med åpningen av årets Pilegrimsdager onsdag, holdt Øystein Ekroll foredrag over temaet «Nord til St. Olav - da alle vegar førte til Nidaros». Ekroll fortalte om hvorfor Nidaros ble et pilegrimsmål – som skyldes det som skal ha skjedd etter at Olav Haraldsson hadde blitt drept under slaget på Stiklestad 10. juli 1030, og gravlagt ved Nidaros nær Nidelva.

– Snart begynte folk å fortelle historier om mirakler som skjedde rundt kroppen til kongen. Ett år og fem dager etter slaget ble graven åpnet og Olav ble helligkåret. De som var til stede fortalte at kongen så ut som han sov. Liket var uforandret, men hår og negler hadde vokst, forteller Ekroll, og tilføyer at det ble besluttet å legge kongens legeme i skrin (kiste) som ble plassert på høyalteret i Klemenskirken i Nidaros.

Helgen

At han som ledd i det hele hadde han blitt erklært som helgen av biskop Grimkjell i 1031, medførte at dyrkelsen av St. Olav bredte seg hurtig over hele Nord-Europa. Dette medførte at Nidaros ble et pilegrimsmål folk kom langveisfra for å besøke. En medvirkende grunn, var boka «Passio Olavi» som utkom i 1180 og som omtalte undergjerningene til Den hellige Olav, ifølge Ekroll.

– Nidaros ble pilegrimsmål, inspirert av kulten knyttet til St. Edmund og St. Edward i England, fortsetter Ekroll, og forteller at Nidaros og Olavsskrinet var mål for ferden.

Da som nå representerte en slik tilstrømning et marked både for det man mente var mirakelvann fra «Olavsbrønnen», og etterhvert også diverse symbolmerker inspirert av Olav den hellige, som i hovedsak var laget av støpt tinn, ifølge Ekroll.

Oppdal

En ikke ubetydelig del av ferdselen mot Nidaros gikk gjennom Oppdal; noe flere funn ved krysningspunktet ved Stavåa også bekrefter.

– Det er forskjellige beskrivelser fra Bernhoft (Hans Andersen Bernhoft, sogneprest i Oppdal (1663-1683, red. anm.), om funn, og det er senere gjort ganske mange funn, blant annet av ungene til han som har dyrket opp jorda, sier Ekroll, og sikter til områder nærmest krysningspunktet ved Stavåa.

Han mener det siste myntfunnet er bevis på at det er noe i de gamle fortellingene om at det har vært ofring av mynter fra folk.

– Hva slags ofring kunne det det være snakk om?

– Det kunne være på grunn av «St. Olavs-kilden» (omtalt av folk som husker den fra 1920-tallet, men som senere skal ha blitt fylt igjen), en helgenfigur eller et krusifiks, som sagnet sier var å finne ved Stavåa, sier Ekroll.

Han legger at sannsynligheten for at stedet har hatt en særlig betydning for pilegrimer, også skyldes funn av det man mener er rester av et kapell, samt rester fra 1600-tallet av det man mener kan ha vært en sirkelformet kirkegård.

Noe georadarundersøkelsen som ble gjennomført i 2019 indikerer, ifølge Ekroll. Han mener det er sannsynlig at kompresjonspunktene radarmålingene i bakken avdekket, er menneskeverk.

Pilegrimsutvalget har laget en spennende utstilling i Oppdal kulturhus der man både kan bilder av funn fra områdene ved Stavåa og lese om disse.