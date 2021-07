Solveig (18) lærer deg å lage bålpizza med ville vekster

Siste nytt

Solveig Svorkmo-Lundberg (18) er ekspert på sopp og andre nyttevekster, og i sommer reiser hun rundt for å dele kunnskapen sin. Hun holder familiekurs i å sanke ville planter og sopp i nærmiljøet i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Så langt har hun holdt et kurs i Oppdal, hvor turen gikk til området rundt Elgtjønna, og et i Trondheim. Videre går turen til Meldalen, Bardufoss og Vadsø.