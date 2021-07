Brannen ble en vekker, nå fylles campingplassen til randen igjen

Siste nytt

– Dette er selve marerittet, uttalte Lars Hevle til OPP mens slukkingsarbeidene pågikk tirsdag formiddag på Granmo camping. Han var hjemme da han så røyken og hørte smellene fra campingplassen.

Hevle forteller at de hadde fullt belegg med rundt 400 gjester da brannen startet i ei campingvogn ved 8.30-tiden tirsdag. En time senere hadde brannmannskap fått kontroll på brannen.

Et ektepar lå og sov i vogna da noen andre campinggjester oppdaget brannen og røyk inne i vogna. De fikk vekket de to, som ikke fikk tid til annet enn å komme seg ut og vekk fra vogna umiddelbart. Dette fordi det kom flammer ut fra ledningen til ei gassflaske, som kort tid etter eksploderte og medførte full overtenning.

Ettersom det var fullt av folk på campingen og risiko for ytterligere gasseksplosjoner, ble samtlige gjester på campingplassen beordret til å trekke seg minst 300 meter unna brannstedet.

– Brannvesenet holdt på til litt over klokka 15, forteller Lars Hevle til til OPP. Han mener at det som reddet det hele fra en større brann var at vognene på Granmo står fire meter fra hverandre. Kravene i dag er tre meter, men fra nyttår blir det fire meter.

Omfanget

Tirsdag kunne han se resultatet av brannens herjinger:

– Ei vogn og et spikertelt er helt nedbrent. Og, så er det skader på et spikertelt like ved. I tillegg har varmen ødelagt ei vogn som blir kondemnert, sier Hevle og konkluderer med at skadeomfanget var mindre enn fryktet.

– Vi har vært heldige, for dette kunne gått veldig galt.

Når OPP kontakter campingplasseieren onsdag formiddag, opplyser han at de starter oppryddingen straks forsikringsselskapet har frigitt området.

Hevle medgir at brannen satte en støkk i gjestene, og forteller at brannen selvsagt har vært den store snakkisen særlig blant de som har helårsplass på Granmo camping.

– Det er nyttig med slike vekkere, så lenge det går bra. Og det er sjelden det blir så alvorlig som dette der ei gassflaske eksploderte, sier han og tilføyer at gjestene fortsatte der de hadde sluppet straks politiet opphevet sperregrensen.

– Våre gjester tok dette som en skrekkopplevelse, men jeg merket at alt var tilbake til normalen utpå ettermiddagen, forteller Hevle som forteller at de onsdag formiddag har fullt belegg.

– Og bookingen framover er helt vill. Det kommer til et punkt må vi bare stoppe, for vi har en grense.