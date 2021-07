Vogntog kjørte seg fast på «omkjøringsveien»

Siste nytt

Det var like før fem mandag ettermiddag at Veitrafikksentralen meldte fra om at et vogntog sperret fylkesvei 6508 over Havdal. Fylkesveien har kommet i nyhetene fordi den har blitt en populær omkjøringsvei for å unngå de kilometerlange køene på E6 der Stavåbrua sør for Berkåk er enveiskjørt og dirigeres manuelt.