Godværet fortsetter

– Jeg var i fjellet i går og la merke til at langt oppe i høyden nå, forteller Evind Såstad Mjøen til OPP. Sauebonden har dyra sine i området Hånåbekksætra i Østfjella, og konstaterer at kombinasjonen varme og nedbør nå gir svært godt fjellbeite.

Også for alle oss på to har sommeren så langt vært tilnærmet optimal. Gode temperaturer gjør at man ser flere med shorts enn med langbukser i Oppdal om dagen, og slik ligger det an til å bli også i fortsettelsen.

Temperaturene blir ifølge Meteorologisk institutts meldinger på yr.no liggende på litt over 20 pluss, med sol helt fram til utpå ettermiddagen lørdag, da det varsles om nedbør. Søndag blir det imidlertid skyet med temperaturer nærmere 10 enn 20 pluss. Men over helga letter skydekket slik at gradestokken igjen kryper oppover.