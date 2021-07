Siste nytt

Daglig leder for Grindal Salmon Lodge, Erik Lier, medgir at det andre året i pandemien også har vært krevende med en forholdsvis stille juni. Men nå er laksefiskerne på plass, og etter at myndighetene nå begynner å lempe på innreiserestriksjonene, er det flere laksefiskere fra utlandet som finner veien til Norge.