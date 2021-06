– Flott at turistbedrifter tar på seg den jobben det innebærer

Siste nytt

Det er en fornøyd Linda Mai Helmersen Weiseth som møter OPP etter hun har mottatt beviset på at Bortistu gjestegard har blitt sertifisert av Norsk økoturisme. Weiseth mottok både diplom og blomster sammen med ektemannen, Rune Weiseth, og resten av de ansatte onsdag.

– Det her betyr mye, og det er stor stas. Å etterleve norsk økoturismes grunnprinsipper er naturlig for oss, men også viktig med tanke på reiselivsnæringens bidrag til det grønne skiftet med bærekraftig drift, sier Weiseth og fortsetter:

– Vi lever i og av naturen, og for oss i Bortistu har det gjennom generasjoner vært naturlig å tenke nøkternhet, gjenbruk og bærekraft, sier Weiseth etter hun har fått diplomet.

For å bli godkjent av som norsk økoturismebedrift av Hanen er det flere kriterier som må fylles. Hanen og Norsk økoturisme har sju prinsipper alle godkjente bedrifter må følge. De sertifiserte bedriftene må ha en natur- og kulturbasert grunnfilosofi i bedriften, bidra til natur- og kulturvern, etterstrebe mest mulig bærekraftig drift, bidra positivt til lokalsamfunnet, ta vare på verneverdige bygg, stille høye krav til vertskap og guider i tillegg til at bedriftene må tilby minneverdige opplevelser.

– I dag har Bortistu endelig fått beviset på at de er en norsk økoturismebedrift. Det er den strengeste miljøsertifiseringen for reiselivet i Norge, sier Agneta Linden Moen, fagansvarlig i Norsk økotiurisme.

I tillegg til de sju prinsippene, må også bedriftene etterleve et kriteriesett som består av over 100 punkter for hvordan selskapet skal operere.

– Alle bedriftene må dokumentere at de oppfyller listen vår med kriterier. Dette er en liste de må fylle ut selv, så alle som søker om sertifisering vil lære mye om sin egen bedrift underveis, sier Moen.

Fikk diplomet av ordføreren

Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes, var tilstede og stod for selve overrekkelsen av diplomet. I tillegg til å dele ut blomster opplyser han om at han setter pris på at lokale bedrifter er opptatte av bærekraft.

– For det første vil jeg si at det er veldig flott at turistbedrifter tar på seg den jobben det innebærer å bli sertifisert som en økoturismebedrift. Det viser at man er opptatt av utviklingen i samfunnet. Det å få dette stempelet gir muligheter for andre bedrifter i området for samarbeid, sier Espnes og legger til :

– Så ligger det en bærekrafttanke under det hele. Hvordan skal vi få de lokale bedriftene til å bli mest mulig bærekraftige. Det er en streng sertifisering, så dette er veldig bra, fastslår Espnes.

Med det voksende grønne skiftet blir det stadig viktigere for folk flest å bruke miljøvennlige og grønne bedrifter. Når Bortistu nå har blitt godkjent som norsk økoturismebedrift håper Weiseth det vil føre til flere besøkende.

– Slike sertifiseringer gjør oss mer attraktive som reisemål, både for nasjonale og internasjonale besøkende. Vi får bare håpe at pandemien slipper taket snart og at folk strømmer til, smiler hun.