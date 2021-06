Jons siste hilsen til vennene: «Takk for følget»

Siste nytt

Jon Aalbu (1965-2021) sovnet tirsdag ettermiddag stille inn på St. Olavs hospital, og etterlater seg sønnene Jorg og Imre, og kona Gro.

Ekteparet etablerte Småbruket, og var sentrale i oppstarten av gardsmatsatsing i Oppdal. Aalbu var også sentral i ulike prosjekt i Lønset-samfunnet.

Lønsetbyggen Ola O. Vindal samarbeidet ofte med Aalbu, og var en nær venn.

– Han var en engasjert person i samfunnet, både når det gjaldt næring og kultur, og var opptatt av alt som rørte seg, og ikke rørte seg.

Vindal forteller at Aalbu til tross for store helseplager i livet var rik på idéer.

– Jeg vil si han var et «idébibliotek», og veldig mange av idéene var realistiske og gikk an å gjennomføre. Han var i tillegg en initiativtaker, han tok tak i og satte i gang det han mente det var behov for. Han var en typisk prosjektleder, og satte i gang både store og små prosjekter.

Samtidig beskriver Vindal Jon Aalbu som en mann med klare, egne meninger om det meste.

– Om mulig, så unngikk han å framheve seg selv. Det var alltid resultatet som gjaldt, forklarer Vindal.

Folket bak «Småbruket»

Jon og Gro Aalbu overtok gården Rønningen i 1991, og gjorde gården, som den gangen var bortimot rivingsklar, om til en idyllisk perle av et bruk, som etterhvert ble et kjært sted å besøke for både turister og lokalbefolkning.

Til OPP har de fortalt at det var en annen som bød på gården som hadde planlagt å bruke den som ved, og de «kunne se himmelen gjennom taket på våningshuset» da de startet den omfattende renoveringen, som varte i seks år.

Før de kom til Småbruket hadde de to bodd på Austrått på Ørlandet, og flyttet dermed fra ett av de største gardsbrukene i Trøndelag, til ett av de minste. Begge to hadde studert natur- og miljøvernfag ved Høgskolen i Bø.

Jon Aalbu hadde slitt med mye sykdom siden guttedagene.

«Jeg har jobbet i et tempo som har stått i forhold til mine fysiske forutsetninger» sa han til OPP i november 2019, da ekteparet holdt sin siste Førjul på Småbruket etter 19 år, og varslet at nå skulle sønnen Jorg og samboer Karen overta bruket.

Til tross for disse var det Jon selv som hogde alt tømmeret som ble brukt til både restaurering om ombygging av gården.

Pipemaker

På Småbruket skapte ekteparet seg etterhvert et levebrød med både gårdsbutikk, eget pipeverksted, urtehage og produksjon av småskalamat.

Jon Aalbu var en av landets to eneste pipemakere, og var også ganske nylig gjest i «Landsmøtet» på NRK P1 der deltagere skulle gjette hva slags yrke Jon hadde.

I tillegg til urteproduksjonen produserte de også en periode spekemat tilsatt urter. De knyttet tidlig bånd med andre småskalaprodusenter i Oppdal, og for over ti år siden var de med og dro i gang fellesskapet «Luggumt», der målet var felles markedsføring av lokale produkter.

I tillegg var de også med og forsøkte å samle alle lokale produsenter av gardsmat under paraplyen «Oppdalsmat».

Hver eneste jul i 19 år holdt de førjulsmarked på Småbruket, der de inviterte andre lokale krefter inn på låven, og hjalp dem å selge varene sine, og i tillegg til dette har de arrangert andre kulturkvelder, og ting som «Villblomstens dag», «Flaggermuskveld», og konserter i hagen. De har understreket overfor OPP at det har vært viktig å gjøre ting fordi det er morsomt.

Initiativrik

– Han startet, og fulgte opp Lønsetsiden på Facebook, og han satt i styret i Lønset samfunnshus. Han var mannen bak «Horisontløftarlaget» og bare navnet sier mye om han som fant det opp, mener Vindal.

Aalbu var også mannen bak boka «Fritt liv på Lønset», boka om treskjæreren Ole Moene, og minnemarkeringen om Moene. Han beskrives som hjernen bak at Sverrestoggo på Oppdalsmuseet nå huser samlingen av Moene.

– I tillegg var han sentral i juniorkorpset og i Småbrukarlaget, sier Vindal, og legger til:

– Personlig for meg var han en god venn, og en meget god samarbeidspartner. Man kunne stole på Jon. Jeg setter ham høyt, han er dypt savnet.

Odd Arne Hoel var nabo med Jon og Gro Aalbu, og forteller at det første samarbeidet med Jon Aalbu var gjennom et kulturlandskapsprosjekt i Dindalen på 90-tallet.

– Han utmerket seg som veldig idérik og samtidig grundig. Han gikk over husene på 13 setre på kort tid, og kartla behovene. Han var byråkrat, idémaker og sluttfører for en hel del ting.

Hoel forteller at Aalbu var veldig opptatt av og gjorde mye for Lønset-samfunnet, blant annet ved at han var talsmann for å beholde skolen, han var pådriver for å bygge Moabrua, og stien fra skolen til kirka.

– Han var en veldig viktig støttespiller for oss alle. Han hadde kapasitet til å holde oversikt over avtaler og forslag opp i mot kommunen, og han var i sin tid en av gründerne bak det som ble landbruksrådet i Oppdal, der alle landbruksorganisasjonene i Oppdal er representert.

Alltid glimt i øyet

Hoel forteller at Aalbu også hadde en eiendommelig humor.

– Han var særdeles sarkastisk og ironisk, og en kjempestor humorist når man lærte å kjenne ham, sier Hoel.

Han legger til at Aalbu var en plaget mann helsemessig, og at det nok gjorde litt utslaget for tonen.

– Jeg husker blant annet at han forklarte at årsaken til at han og Gro giftet seg allerede da de var 21 år, var fordi han «måtte gifte seg tidlig for å ha sjanse til å overleve sølvbryllupet.» Det var Jon i et nøtteskall. Han var mye dårlig, men han evnet å gjøre mye positivt ut av det for det.

Jon hadde mange planer for sommeren, blant annet hadde han og Gro kjøpt en seter i fjellet der de skulle tilbringe mye tid.

Han var forberedt på utgangen sykdommen skulle få, og hadde selv skrevet en siste hilsen til sine venner, som kona Gro formidlet etter hans bortgang. Selv i dødens favntak beholdt han glimtet i øyet, og skriver:

«Jon Aalbu har sjekket ut - inn i uendeligheten. Takk for følget».