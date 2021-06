Stenger flere trafikkstasjoner i deler av sommeren

Siste nytt

– På grunn av ferieavvikling blir det ikke mulig å utføre tjenester i skranken på alle trafikkstasjonene gjennom hele sommeren. Dette gjelder for eksempel tjenester som fornying av førerkort eller å registrere et kjøretøy. Trafikkstasjoner innenfor samme geografiske område stenger imidlertid ikke disse tjenestene samtidig. Det blir derfor et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren, selv om noen får litt lenger reisevei noen uker, sier Frode Børstad i Statens vegvesen.