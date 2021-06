Dette er Oppdals nye leder for IT og digital samhandling

Siste nytt

Som leder for IT og digital samhandling i Oppdal kommune skal nyansatte Ola Andreas Stavne (42) jobbe fra rådhuset. Han flytter til Oppdal fra Trondheim, og har med seg både kone og barn.

– Jeg er oppvokst på Stamnan i Rennebu og kona mi, Marte Bakk, er oppvokst i Oppdal. Når den her jobben dukket opp og jeg fikk muligheten var det et enkelt valg at vi flytter hjemover, så nå kommer vi fra Trondheim og blir fastboende på Oppdal fra første juli, sier Stavne.

Den tidligere rennbyggen kommer fra jobben som personal- og kommunikasjonssjef i Indre Fosen kommune. Den stillingen har han kombinert med et doktorgradsstudium hvor han har forsket på kommunesammenslåing.

– Doktorgraden er et veldig spennende og krevende prosjekt. Jeg jobbet jo i Indre Fosen, og der ble det gjennomført en kommunesammenslåing av Leksvik og Rissa. Det er den prosessen doktorgradsavhandlingen handler om, sier han.

Startet med idrett

42-åringen gikk ikke rett på IT og digital samhandling da han startet utdanningen sin. Stavne forteller at han startet med å utdanne seg i en helt annen retning.

– Jeg utdannet meg først på idrettshøyskolen innenfor trenerutdanning, fysisk aktivitet og friluftsliv. Etter å ha jobbet med rehabilitering av sykelig overvekt i noen år ville jeg studere mer innenfor psykologi. Da gjennomførte jeg en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU som la grunnlaget for doktorgradstudiet, forteller han.

Siden Stavne startet i jobben for drøye to uker siden, har mye av tiden gått med til å bli kjent med nye kollegaer i tillegg til at han har dannet seg et innledende bilde av datasikkerheten i kommunen. Han forteller at kommuner er komplekse organisasjoner som er sårbare for for dataangrep.

– Sikkerheten blir en viktig del av jobben, spesielt å sørge for at vi er godt rustet på det området. Det er todelt, da den ene delen handler om å sikre mot digitale innbrudd, og det andre går på personvern og informasjonssikkerhet for den enkelte innbygger. Det å passe på at informasjon som ikke skal deles blir delt.

Hovedoppdraget i stillingen er ifølge Stavne å legge til rette for en god samhandling slik at kommunen kan bruke de enkleste og tryggeste digitale løsningene for for eksempel intern kommunikasjon og lagring av informasjon.

– Bare med å opprette denne stillingen sender kommunen et signal om at vi skal satse på datasikkerhet, sier han.

4 søkere

Leder for IT og digital samhandling er en nyopprettet stilling i kommunen. Kommunedirektør Ole Bjørn Moen opplyser at når en informasjonsmedarbeider gikk av med pensjon i vår, endret de den opprinnelige stillingen for å gjøre plass til digital samhandling.

– Ola Andreas kommer inn for å gi den digitale samhandlingen et løft. Når det ble en åpning ville vi løfte stillingen på et mer overordnet nivå. Leder for IT og digital samhandling skal sitte i et strategisk lederteam og være en av mine nærmeste medarbeidere, opplyser han.

Av totalt fire søkere, falt valget til slutt på 42-åringen fra Rennebu.

– Ola Andreas var den best kvalifiserte av søkerne ut i fra utdanning og relevant praksis. Vi har forventninger til den digitale samhandlingen som er innholdet i hans stilling, så dette har vi stor tro på, sier Moen.