Drepte brunsnegler i rekordfart

De er uvelkomne gjester i norske hager, men stort sett fraværende i lokale hager. Men det har vært brunsnegler i de øvre delene området mellom Slepphaugråket og Gorsetvegen i flere år, ifølge Benth Owesen og nabo Oddny Kristine Landrø.

– Jeg har sluppet unna og vært veldig påpasselig med å ikke ha liggende noe rusk og rask, eller kompost. Men da jeg slo med kantklipperen tirsdag, oppdaget jeg en brunsnegle, forteller Owesen til OPP.

Han legger til at han derfor umiddelbart grep det første og beste han hadde, nemlig ei hagerive, for å slå sneglen ihjel.

Da Owesen skulle skulle en tur inn i huset, oppdaget han enda ei snegle.

– Den lå rett foran inngangstrappa, forteller han til OPP, og innrømmer at han nå bestemte seg for å se om det kunne befinne seg flere i nærheten.

– Jeg var veldig skeptisk og fant fire-fem til på naboeiendommen, forteller han og viser OPP restene av sneglene han valgte å ta kverken på med en stein.

Owesen tok kontakt med Landrø, som er nærmeste nabo mot nordvest, for å høre om det kunne være brunsnegler også der.

– Hun fortalte at hun fant over 80 snegler i helga, som hun avlivet. Så der har det tydeligvis vært et ynglested.

Owesen forteller at de ubudne krypene har fått ham til å lese seg litt opp på brunsnegler.

– De spiser alt som kommer i sin veg. Derfor skal jeg heretter være på vakt, og om nødvendig kommer jeg til å karme inn jordbæråkeren.

Også Landrø holder på i hagen sin når OPP er innom Owesen. Hun bekrefter at det har vært voldsomt med snegler i det siste, og hun avlivet nærmere 90 slike sist lørdag.

– Jeg har aldri opplevd så mange som i år, sier hun og forteller at hun bruker saks som avlivningsvåpen.

Det beste måten å ta livet av sneglene på er ifølge eksperter å klippe dem i to med en saks, rett bak hodet eller legge dem i glovarmt vann. Deretter kan de graves ned i hagen og bli en del av jorden igjen.

Det beste forebyggende du kan gjøre er å passe på at planter og jord du tar inn i hagen ikke inneholder snegleegg, og holde hagen ryddig med få fuktige gjemmesteder som avfall og gammelt treverk.