Det er trist å høre at Dolpen opplever at hun ble sablet ned

Motarbeider Bondelaget bøndene?

Det er nærmest ordrett hva tidligere lokallagsleder i Rennebu bondelag Marianne Dolpen sier i intervjuet med OPP 5. juni. Det er ifølge Dolpen ikke politikerne det er noe galt med, men derimot Bondelaget som er ansvarlig for den dårlige inntekta til bøndene og som ikke lenger er medlemmene sin venn.

Vi er alle enige om at inntekta for bøndene er kritisk dårlig og at landbruket er ved et avgjørende veiskille, men at ledelsen i Bondelaget som jobber på ordre fra sine 62.000 medlemmer er årsaken til problemene faller på sin egen urimelighet. Dolpen mener bestemt at så lenge ikke faglaga krever det næringa beviselig trenger for å ta igjen hele inntektsgapet på ett år, så er det et svik mot bøndene.

Det er helt legitimt å være misfornøyd med Bondelaget og gi uttrykk for det. En nyttig øvelse i den sammenhengen kan være å «zoome ut», og gjøre seg kjent med vilkårene for bønder i andre nærliggende land.

Da jeg henta inn tilbud for å bygge nytt fjøs var jeg på besøk sammen med en leverandør hos flere melkebønder i Nederland for å lære om fjøsdrift med melkerobot. Robotene fungerte utmerket, men det var mer interessant å snakke med bøndene om hvordan de hadde det. De var preget av total lynsjestemning mot myndighetene og var misunnelige på bøndene i Norge som de mente hadde god politisk støtte (i forhold til hva de måtte slite med), og at vi hadde en unik forhandlingsrett med staten som de bare kunne drømme om.

Dolpen og oss i Bondelaget er helt enige om at tilstanden i andre land ikke er en unnskyldning eller en forklaring for den norske landbrukspolitikken, men samtidig må vi erkjenne at vi faktisk har mye å tape fra dagens situasjon på tross av vilkår som for mange ikke er til å leve av, som situasjonen til Dolpen.

Ved forrige stortingsvalg stemte altså majoriteten av befolkningen på politiske krefter som jobber offensivt for å dra norsk landbruk mot det vi kan kalle nederlandske tilstander. I praksis nedleggelse av store deler av norsk landbruk. Dersom faglaga hadde krevd 8-10 mrd. i årets forhandlinger, som vi alle er enige om at landbruket trenger for å håndtere kostnader og tette inntektsgapet, så tror vi i Bondelaget at mange av de andre næringene ville gitt oss svært lite forståelse for solidaritet og fordelingsnøkkelen i statsbudsjettet.

De siste årene har den blå-blå regjeringen gitt Bondelaget et veldig krevende politisk landskap å navigere i, og de rød-grønne har historisk ikke vært mye bedre de heller. Kunnskap om landbruk og vilkårene til bøndene må derfor kraftig opp hos politikere i alle partier for å skape en varig endring i landbrukspolitikken. Det er dessverre en beinhard utfordring å kommunisere frem dette, slik at folk uten erfaring og kunnskap kan sette seg inn i situasjonen og forstå viktigheten av aktive bønder og matberedskap.

Landets øvrige befolkning har også sine sterke fagorganisasjoner og kjemper sin kamp om sin del av statsbudsjettet. Veldig mange ofrer tilsynelatende ikke en tanke på hvor maten kommer ifra, og hvilke verdier matproduksjon skaper på vei gjennom verdikjeden fra jord til bord, og de har kun billig pris som måleparameter.

Hvis mange mener ledelsen i Bondelaget gjør en dårlig jobb har de trolig fått feil ordre fra organisasjonens 500 lokallag som gir ledelsen innspill til jordbruksforhandlingene. En mulig forklaring i så tilfelle kan være at de hardt pressede bøndene ikke har tid til å gi viktige innspill til lokallag og ledelsen, og ikke at ledelsen er elendig.

Jeg kjenner en «sørpå» som tar ansvar med tunge tillitsverv hos sin arbeidsgiver, og der får man fri fra jobben for å gjennomføre møter og dekket kostnader for helgeseminarer for å jobbe for medlemmene sine. Slikt er utopi for tillitsvalgte i landbruket, og det er ikke Bondelaget sin skyld, det er politikerne sin skyld. Det er en tøff kamp for faglaga i landbruket å kjempe om oppmerksomheten mot alle andre næringer. På tross av dette får ledelsen i Bondelaget gjennomslag for mange viktige saker for sine medlemmer, for eksempel rettferdig erstatning til pelsdyrbøndene.

Det er trist å høre at Dolpen opplever at hun ble sablet ned av andre tillitsvalgte i Bondelaget da hun var medlem. Jeg er også veldig engasjert i interne møter i Bondelaget, men min erfaring er god takhøyde for ulike meninger og rom for diskusjon. Dette på tross av kort fartstid i næringa og lite erfaring sammenlignet med veldig mange andre i Bondelaget.

Det er ikke min intensjon å ikke anerkjenne opplevelsene til Dolpen. Jeg har stor forståelse for den fortvilte situasjonen hun opplever når livsverket til familien på gården blir avslutta pga. for dårlige vilkår. Jeg håper Dolpen fortsatt blir med i kampen etter hun har lagt ned fjøset om å påvirke forbrukere og politikere med å spre kunnskap om landbruk og vilkårene til bøndene. Det er viktig med sterke støttespillere som ikke er opptatt 24/7 i fjøset og har tid til å ta kampen!

Vi kan enes om at kunnskapsnivået om hvor kostnadskrevende og arbeidsintensivt det er å drive landbruk i Norge er på et farlig lavt nivå hos mange politikere og øvrig befolkning. Det er likevel viktig at vi gleder oss over et sterkere moment i næringa, og bredere støtte blant øvrig befolkning enn landbruket har opplevd på veldig mange år. Endelig opplever vi forståelse for at matproduksjon er noe av det viktigste vi har og må prioriteres mye sterkere enn i dag.

At personlige sterke historier fra fjøset ikke lenger er syting, men en ærlig beskrivelse av virkeligheten, og at dagens politikk kun fører til nedleggelse og uanstendig rovdrift av bøndene. Dolpen skal ha mye ros for sitt bidrag til å øke kunnskapsnivået ved å by på seg selv og fortelle sin ærlige historie fra hverdagen som sauebonde.

Med bondeopprøret i ryggen som nå har fått gjennomslag for viktige vedtak i Bondetinget gjennom tillitsvalgte i Bondelaget, kombinert med faglaga sitt gode arbeid og Bondelaget sine aksjoner etter bruddet, er vi nå forhåpentligvis godt posisjonert inn mot valget til høsten og neste års forhandlinger med staten.

Skal vi komme i mål med å tette inntektsgapet med måling på nivå som nå er vedtatt som jobb nr 1 for Bondelaget, må vi stå sammen i en årelang kamp fremover for å øke forståelsen av den viktige jobben til bonden!

Stian Tufte

Leder Rennebu Bondelag