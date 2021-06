11 smittede i kveld – ved midnatt stenger Rennebu ned igjen

Siste nytt

Alle de tre ble satt i karantene onsdag som følge av det pågående smitteutbruddet i Rennebu og fikk bekreftet positiv test torsdag kveld. Det skriver Rennebu kommune i en pressemelding.

De smittede er en voksen og to barn. Begge barna er symptomfrie, mens den voksne har lette influensalignende symptomer.

En av de smittede medfører at ei avdeling ved Vonheim barnehage går fra ventekarantene til smittekarantene, og deres husstandsmedlemmer settes i ventekarantene. Barna blir testet fredag.

Konsekvensene av de to andre smittetilfellene er fortsatt uavklart. Smittesporingen pågår for fullt sent torsdag kveld, og det er grunn til å tro at flere vil havne i smittekarantene i løpet av kvelden.

Det er nå stor testaktivitet i Rennebu og onsdag ble det gjennomført 77 tester, torsdag er ytterligere 30 testet.

Så langt er det totalt 11 smittede som fordeler seg på tre voksne, to unge voksne og seks barn i skole- og barnehagealder.

En rekke nærkontakter som ble satt i ventekarantene i Oppdal etter at en smittet var til stede i en internkamp for Oppdal og Rennebu G16, slapp ut av karantene torsdag kveld.

Spillerne skal testes fredag og slipper ut av karantene om testen er negativ.

Smitteutbruddet i Rennebu gjør at kommunen fra midnatt natt til fredag 11. juni innfører strenge lokale tiltak. Forskriften gjelder til tirsdag 15, juni klokka 23.00. Innbyggerne har fått SMS-varsel fra kommunen om dette.

Blant tiltakene er: