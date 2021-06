Siste nytt

Seks vogntog fikk bruksforbud etter en kontroll av Statens vegvesen på Berkåk. Samtlige av vogntogene fikk bruksforbudet etter avrenning av fiskevann fra kjøretøyet. En sjåfør fikk også advarsel for å ha hatt et for langt intervall mellom to ukehviler, opplyser Statens vegvesen.