– Dette er direkte uforsvarlig

Siste nytt

– Det er tilnærmet helt like forhold i Oppdal og i Rennebu nå som det er på Sotra, så nå skal vi være ekstremt forsiktige med alle former for ild utendørs.

Det sier Steingrim Riise Flaksete, leder i Trøndelag Brann- og Redningstjeneste (TBRT) Distrikt Sør.

Han viser til storbrannen på Sotra i Vestland fylke som startet ved 12-tiden torsdag. Rundt 150 brannmannskaper fra ti brannstasjoner har deltatt i slokkearbeidet sammen med Sivilforsvaret, to hus er nedbrent og 500 evakuert. Brannen er fortsatt ikke under kontroll, og kan vare i flere dager.

Det er like tørt her i regionen som på Sotra, og derfor ber Falksete folk om å styre unna flammer. Også på oppsatte bålpanner.

– Det er direkte uforsvarlig å tenne bål og grille i bålpanner utendørs når det er så tørt som det er nå. Jeg oppfordrer alle til å styre unna flammer inntil det blir fuktigere i omgivelsene rundt oss, sier han.

Vil vedvare

Når godværet har vedvart i en lengre periode er Falksete bekymret for at store mengder mennesker som lager mat på ild utendørs kan føre til skogbranner også i Oppdal.

– Brann i barskog med tørr skogsbunn er vanskelig å få kontroll på. Disse brannene skjer ofte i ulendt terreng med liten tilgang på vann. Skogsbunnen i disse områdene lagrer på varmen og er vanskelig å oppdage, og kan blusse opp igjen etter relativt lang tid.

Det har vært flere skogbranner i regionen de siste årene hvor mannskap har brukt flere dager på å få kontroll, med 3-4 utrykninger på samme brannen.

Det er meldt nedbør til helga etter ei uke med sommervarme.

– Det er typisk at man tenker at det skal komme en regnbyge til helgen, og at man derfor er på den sikre siden. Saken er at den regnbygen som er meldt er en forbigående liten byge som utgjør svært lite. Det skal regne i store mengder for at det skal gjøre en forskjell. Med godvær til uka og neste helg er vi enda mer i faresonen framover, sier han.

YR.no har merket helgen med gult farevarsel. Det betyr at det er moderat lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør «av betydning».