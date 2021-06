Siste nytt

Det var en mor i 80-årene og en sønn i 60-årene som satt i bilen som havnet på taket onsdag ettermiddag. Sønnen førte bilen som var på vei sørover. Rett nord for Rislisvingene, sør for Driva, har føreren forklart politiet at høyre forhjul kom ut på veiskuldra og dro bilen ut i grøfta. Der havnet den på taket med de to i bilen fastspente oppned.