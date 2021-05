Underlig at et sprøytestikk kan representere et så sterkt - før og etter?

Siste nytt

7. april var en merkedag! Den dagen fikk jeg den første dosen med koronavaksine. En stor begivenhet. For vaksinen er etterlengtet. Den er starten på det nye livet. Jeg hadde ikke trodd at det skulle oppleves slik. Nå hadde jeg vært nedstengt og innestengt i dager, uker og måneder siden 12. mars i fjor. Skjebnesfellesskapet med dere andre har betydd mye for meg. Det har vært meningsfullt å vite at dette er vi sammen om. Jeg er ikke alene. Vi skal «stå han av....» sammen. Det har gitt motivasjon og motstandskraft.