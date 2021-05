Kunst og bøker for titusener ødelagt

Siste nytt

Det var natt til i går vannlekkasjen oppsto, ifølge Mali Hoel, som selv ikke befant seg i Oppdal da hun fikk enn telefon.

– Jeg var oppe i fyret i Lindesnes da en mann ringte og sa at han hadde sett gjennom vinduet at det var vannlekkasje inne i galleriet. Han sto og så på bildene da han oppdaget lekkasjen, forteller Hoel til OPP.

Hun fikk varslet noen av sine nærmeste hjemme om det inntrufne og forteller at to av sønnene hennes kom seg inn og sørget for å få ut det som fortsatt kunne berges.

– Utrolig mye som var ødelagt, alle kort bøker og det som sto på gulvet. Noen av bildene på veggen hadde også blitt skadet, sier Hoel og tilføyer:

– Det er kjedelig når sånt skjer, men det meste er erstattelig.

Etter at lokalet er tømt, forteller Hoel at Galleri Mali holdes stengt inntil videre.

– Det er rått og fuktig der og må tørkes opp. Det som er ødelagt står igjen i rommet. Det må en takstmann inn og se på skadene.

Hoel medgir at hun synes det er kjedelig å få en slik beskjed når hun er på tur på jakt etter inspirasjon til nye motiver og for å lade batteriene før innspurten til den årlige hjemmegalleriutstillingen i juli.

– Heldigvis sto ikke bildene som jeg skal ha til den utstillingen i galleriet, sier hun og innser at det inntrufne stort sett bare medfører merarbeid, da forsikringen er i orden.

– Når tror du at galleriet kan åpnes igjen etter vannlekkasjen?

– Vet ikke riktig. Først takst, og så må det tørkes opp helt før de kan legge nytt gulvbelegg. Men nettbutikken er åpen.