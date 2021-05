Kritisk til militærøvelse i verneområde

Siste nytt

Dovrefjell nasjonalparkstyre frykter at presset på verneverdiene ble for stort under militærøvelsen som ble gjennomført på Dovrefjell i februar-mars 2021, og stiller seg kritisk både til årets gjennomføring og eventuelle fremtidige øvelser.

Det skriver nasjonalparkstyre i en pressemelding.

Øvelsen skulle gi soldatene trening overlevelse i høyfjellet, og britene ønsket å benytte områder i Lesja, Dovre, Sunndal og Oppdal. Også under en øvelse i 2019 var det flere uregelmessigheter med motorisert ferdsel utover det tillatte, som da ble anmeldt av SNO.

Militærøvelsen ble arrangert av UK Royal Marines i samarbeid med HV-11. HV-11 fikk avslag fra Dovrefjell nasjonalparkstyre om tillatelse til motorferdsel med unntak av en søknad i Torbudalen biotopvernområde. Klagene på avslaget gikk helt til Miljødirektoratet.

Det ble også søkt om tillatelse til å gjennomføre en fjellmarsj på ski for tre grupper á fem personer. Fjellmarsjen ble vurdert til å ikke falle inn under organisert ferdsel, og var dermed ikke søknadspliktig.

Scooter og skipatrulje

Under øvelsen utførte Statens naturoppsyn (SNO), i samarbeid med Lesja fjellstyre, Dovre fjellstyre og Oppdal bygdeallmenning, tilsyn og kontroll i det aktuelle området i totalt sju dager.

Ifølge SNO sine rapporter befant minst 50 % av villreinstammen i Snøhetta øst seg i deler av området øvelsen ble gjennomført.

Espen Rusten, SNO, forteller at «støtteenheten ble informert om villreinflokkene og dette ble stedfestet på kart. Leder for støtteenheten bekreftet at skipatruljene ikke kom til å bevege seg gjennom dette området.»

Til tross for dette, passerte likevel tre skipatruljer gjennom det aktuelle området påfølgende dag.

Det ble også avdekket to mindre forseelser med motorferdsel i Jora landskapsvernområde.

I tillegg ble det ved to anledninger gitt tillatelse fra politiet til å kjøre skuter inn i verneområdene i forbindelse med uforutsette personalhendelser. Dette førte til at det ble kjørt flere titalls kilometer gjennom verneområdene, og i området der det var observert villrein.

Kjørelengden på en av disse turene kunne vært nært halvert ved å velge et annet utgangspunkt, og ifølge Nasjonalparkstyret skal HV-11 ha informert Royal Marines om korteste veg i forkant.

Se på praksisen

SNO konkluderer i sin rapport at det er utfordrende å gjennomføre militære øvelser i villreinområder uten at det oppstår situasjoner med stort potensiale for å forstyrre villreinen i ei sårbar tid.

Til tross for at nasjonalparkstyret ga avslag på søknad om motorferdsel, ble det gjennomført lange skuterturer i sårbare områder, påpeker nasjonalparkstyret i pressemeldingen.

Nå vil nasjonalparkstyre se nærmere på praksisen med å tillate militærøvelser i verneområdene. Både motorferdsel og ferdsel på ski ble gjennomført i områder med stort potensial for forstyrrelser av verneverdiene, og erfaringen tilsier at fjellmarsjen burde vært vurdert som søknadspliktig.

– På grunn av at det er umulig å planlegge for alle eventualiteter, kan vi anta at det er stor sannsynlighet for at slike øvelser vil medføre uønska hendelser også i fremtiden, konkluderer styreleder i Dovrefjell nasjonalpark styre, Ola Husa Risan.